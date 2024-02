I 2021 blev Martine Moïse såret under et attentat, hvor hendes mand, Haitis præsident Jonovel Moïse, mistede livet.

Nu har efterforskningen af den stadig uopklarede drabssag taget en vild drejning.

Martine Moïse er således blevet tiltalt for at have medvirket til drabet på sin egen mand, skriver flere internationale medier, herunder BBC og France 24.

Oplysningen stammer fra et retsdokument, som er blevet lækket til lokale medier.

I dokumentet oplyses det, at præsidentens enke og 50 andre er tiltalt for medvirken til drabet.

Det fremgår også, hvorfor Martine Moïse ifølge vidner skulle have konspireret mod sin mand:

Fordi hun angiveligt havde ambitioner om selv at overtage præsidentposten.

Ifølge en tidligere embedsmand fra justitsministeriet indgik Haitis tidligere premierminister Claude Joseph i plottet mod præsidenten, der blev skuddræbt i sin private bolig i Haitis hovedstad, Port-au-Prince 7. juli 2021.

Her ses Haitis daværende præsident Jovenel Moïse sammen med førstedamen Martine Moïse. Nu er hun tiltalt for medvirken til drabet på ham (arkivfoto fra 2018). Foto: Hector Retamal/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Haitis daværende præsident Jovenel Moïse sammen med førstedamen Martine Moïse. Nu er hun tiltalt for medvirken til drabet på ham (arkivfoto fra 2018). Foto: Hector Retamal/AFP/Ritzau Scanpix

Et andet vidne har oplyst, at præsidentfruen på dagen for mordet skulle have fortalt generalsekretæren i nationalpaladset i Haiti, at »Jovenel ikke har gjort noget for os« som præsident.

Hverken Martine Moïse eller den tidligere præsidentfrues advokat har offentligt udtalt sig om den nye tiltale mod hende.

Det er i det hele taget uvist, hvor Martine Moïse overhovedet befinder sig.

Mordet på hendes mand skete efter en tumultarisk tid i det i forvejen meget ustabile caribiske land.

Martine Moïse blev selv såret under attentatet. Foto: Valerie Baeriswyl/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Martine Moïse blev selv såret under attentatet. Foto: Valerie Baeriswyl/AFP/Ritzau Scanpix

Jovenel Moïse vandt præsidentvalget i 2015, men efterfølgende blev der sået tvivl om valgets gyldighed.

Det førte til et nyt valg i 2016 – men blot med det resultat, at der opstod uenighed om, hvornår Jovenel Moïses femårige præsidentperiode var startet.

Han mente, embedsperioden måtte starte efter omvalget, mens hans modstandere holdt på, at det var efter det første valg, så da Jovenel Moïse ikke ville træde tilbage i februar 2021 opstod der voldsomme uroligheder i Port-au-Prince.

Få måneder senere blev Jovenel Moïse skuddræbt.

Siden da har Haiti ikke haft en præsident, men er blevet styret af premierminister Ariel Henry og hans regering.

Ifølge Henry bliver der udskrevet valg til præsidentposten, når sikkerheden i det uroprægede land er blevet bedre, men kritikere beskylder ham for selv at lukrere på situationen, så han kan beholde magten.