Lækkede dokumenter viser, at Facebook samarbejder med det amerikanske sikkerhedsministerium, department of Homeland Security, med henblik på at undertrykke desinformativt brugerindhold.

Det skriver The Intercept.

Det sker gennem en særlig portal, som embedsmænd i Homeland Security kan benytte til at kommunikere med facebook-personale.

Når Homeland Security falder over facebookindhold, de mener er desinformativt, kan de underrette Facebook, der så vil behandle sagen.

Docs show Facebook and Twitter closely collaborating w/ Dept of Homeland Security, FBI to police “disinfo.” Plans to expand censorship on topics like withdrawal from Afghanistan, origins of COVID, info that undermines trust in financial institutions. https://t.co/Zb3zmI1dQF — Lee Fang (@lhfang) October 31, 2022

Ifølge et tweet fra den undersøgende journalist Lee Fang, der står bag afsløringen om samarbejdet, omhandler det blandt andet emner som tilbagetrækningen fra Afghanistan, coronavirussens oprindelse samt informationer, der svækker tilliden til finansielle institutioner.

Det er ikke kun Facebook, der samarbejder med Homeland Security.

I sine tweets afslører Lee Fang også, at Twitters Vijaya Gadde, der blev fyret af Elon Musk i sidste uge, mødtes månedligt med Homeland Security for at snakke planer om censur.

Årsagen til samarbejdet mellem Homeland Security og de sociale medier skyldes angiveligt, at præsident Joe Biden tilbage i starten af 2022 annoncerede 'Disinformation Governance Board' i samarbejde med Homeland Security.

Det blev kritiseret fra begge politiske fløje, da flere mente, at staten ikke skulle bestemme, hvad der var sandt og falskt, hvilket betød at planerne blev sat på pause og senere opløst efter blot tre uger.

Men de nye afsløringer viser, at der alligevel er blevet arbejdet på planen bagom offentlighedens viden.