Tysklands forsvarsminister fortæller, at lækket af en fortrolig samtale i hæren skyldes fejl fra en deltager.

Da et lydklip fra en videokonference, hvor officerer i den tyske hær diskuterede fortrolige detaljer om krigen i Ukraine, blev lækket, var det på grund af en individuel fejl fra en deltagende.

Det siger Tysklands forsvarsminister, Boris Pistorius, tirsdag ved et pressemøde.

Fejlen opstod ifølge forsvarsministeren, da en af deltagerne tilsluttede sig opkaldet via en uautoriseret forbindelse.

Det endte ud i, at et 38 minutter langt lydklip fra videokonferencen fredag blev offentliggjort af den russiske statsfinansierede tv-station RT.

I klippet hørte man ifølge chef for tv-stationen Margarita Simonjan, officerer fra den tyske hær diskutere et angreb på Krim-halvøen.

Derudover diskuterede de angiveligt muligheden for, at ukrainske styrker kunne bruge tyskproducerede Taurus-missiler. Missilerne har en rækkevidde på op mod 500 kilometer.

Ruslands tidligere præsident Dmitrij Medvedev, som i dag er formand for Ruslands nationale sikkerhedsråd, udtalte søndag, at optagelserne antyder, at Tyskland gør klar til at gå i krig mod Rusland.

Den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, har dog hidtil afvist at sende Taurus-missiler til Ukraine på grund af risikoen for en optrapning af konflikten med Rusland.

Rusland er gentagne gange blevet anklaget for at sprede falske eller misvisende informationer for at så splittelse i vestlige lande. Noget, som regering i Moskva har afvist.

Boris Pistorius gik efter lækket ud og anklagede Ruslands præsident, Vladimir Putin, for at føre informationskrig mod Tyskland.

Den tyske forbundskansler Olaf Scholz kaldte desuden lækket for "meget alvorligt".

Tirsdag forsikrer forsvarsministeren dog, at tilliden til Tyskland blandt landets allierede er intakt trods lækket.

- Tilliden til Tyskland er stadig hel. Alle kender til faren for sådanne aflytningsangreb og ved, at ingen kan tilbyde 100 procent beskyttelse for dem, siger Pistorius.

/ritzau/AFP