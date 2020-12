48 offentlige anklagere i USA har lagt sagt an mod Facebook for at bryde konkurrencereglerne.

Det har Letitia James, der er justitsminister i delstaten New York, oplyst på et pressemøde onsdag, skriver nyhedsbureauet Reuters og teknologimediet The Verge.

Letitia James mener, at Facebook har skadet konkurrencen ved at opkøbe mindre firmaer såsom Instagram og WhatsApp for dermed at udrydde konkurrencetruslen, de udgjorde for mediegiganten.



Opdateres...