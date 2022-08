Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I Storbritannien kæmper en familie lige nu for, at den respirator, der holder deres 12-årige søn Archie Battersbee i live, ikke skal slukkes.

Lægerne mener ikke, det er i drengens bedste interesse, at den er tændt, og derfor har familien henvendt sig til FNs Komité for Handicappedes Rettigheder og bedt dem om, at Archie holdes i live, mens hans sag genovervejes.

Nu er der nyt i sagen.

Respiratoren skulle være slukket klokken 15 dansk tid, men en ansøgning om at udsætte tilbagetrækningen af den livsbevarende behandling til Archie Battersbee er mislykket.

Ankeretten har nu givet udsættelse af inddragelse af livredning til middag i morgen.

Archie Battersbee har ligget i respirator siden april efter at være blevet fundet bevidstløs i hjemmet af sin mor i Southend, Essex.

Det er et indgreb fra regeringen og FN, der har fået appelretten til at afholde et retsmøde, der begyndte klokken 11 mandag – klokken 12 dansk tid.

Læger, der behandler Archie på Royal London Hospital i Whitechapel i det østlige London, siger, at han er hjernestammedød, og at fortsat livsstøttebehandling ikke er i hans bedste interesse.

FNs Komité for Handicappedes Rettigheder havde bedt den britiske regering om at stoppe tilbagetrækningen af hans livsbevarende hjælp, altså at slukke respiratoren, indtil den havde mulighed for at gennemgå sagen.