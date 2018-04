Alfie Evans, var blot et måned fra at fejre sin toårs fødselsdag, da han lørdag nat gik bort på Alder Hey Children's Hospital i Liverpool efter at højesteret besluttede, at han skulle frakobles respiratoren mod forældrenes ønske.

Det blev til et kort liv, men Alfie Evans historie har alligevel formået at berøre folk overalt i verden. Forældrenes kamp om hans liv har vakt interesse fra blandt andet Pave Francis, men også tilfældige på tværs af landegrænser har samlet sig for at støtte op om den lille familie. Det skriver BBC.

Natten til lørdag skrev Alife Evans far, Tom Evans, på Facebook: 'Min gladiator lagde sit skjold ned og fik sine vinger... fuldstændig knust.'

Tom Evans, far til Alfie Evans, taler til de fremmødte foran Alder Hey Children's Hospital. Foto: OLI SCARFF Tom Evans, far til Alfie Evans, taler til de fremmødte foran Alder Hey Children's Hospital. Foto: OLI SCARFF

Alfie Evans blev født med en sjælden sygdom, der løbende dræber hans nerveceller i hjernen, indtil der ikke længere er mere lægerne kan gøre.

Og vurderingen af at man ikke længere kunne behandle den knap toårige dreng faldt kort efter, at forældrene havde besluttet sig for at flytte Alfie Evans til et hospital i Rom, for at forsøge at forlænge hans liv.

Det var Alder Hey Children's Hospital, som stod for Alfie Evans behandling, der udtalte, at man ikke burde fortsætte behandlingen. Og det var netop den udtalelse, der sendte beslutningen, om hvorvidt Alife Evans skulle leve videre, i retten.

I det sidste år har Alfie Evans været i en komalignende tilstand og været dybt afhængig af en respirator. Men selvom der ikke har været nogle tegn på, at Alfie Evans tilstand har forbedret sig i det sidste år, opgav forældrene, Tom Evans og Kate James, aldrig håbet.

De kæmpede hårdt for deres søns liv hele vejen til højesteret med opbakning fra verden rundt, men retten valgte den 20. februar at følge hospitalets anbefalinger og tillade dem fratage Alfie Evans al livredende behandling.

Mandag den 23. april blev således dagen, hvor rettens beslutning blev fuldført. Alfie Evans blev frakoblet sin respirator og efter fem dage, hvor den lille dreng mirakuløst kæmpede for sit liv, afgik han ved døden natten til lørdag.

Folk er mødt op for at give deres støtte til den dødsyge Alfie Evans, der stod til at miste livet, efter at højesteret valgte at fratage ham al livredende behandling. Foto: PAUL ELLIS Folk er mødt op for at give deres støtte til den dødsyge Alfie Evans, der stod til at miste livet, efter at højesteret valgte at fratage ham al livredende behandling. Foto: PAUL ELLIS

I starten af april tog far til Alfie Evans. Tom Evans, til Rom for at møde Pave Francis. Her bad han paven om at redde sin lille dreng, og bønnen blev tydeligvis hørt. Pave Francis tilbød, at Alfie Evans kunne komme til Rom og modtage den behandling som retten ville fratage ham.

Moved by the prayers and immense solidarity shown little Alfie Evans, I renew my appeal that the suffering of his parents may be heard and that their desire to seek new forms of treatment may be granted. — Pope Francis (@Pontifex) 23. april 2018

'Jeg bliver rørt over alle de bønner og den solidaritet, der bliver givet til den lille Alfie Evans. Jeg fornyer min appel om, at hans forældres lidelser vil blive hørt, og at deres ønske om at søge nye former for behandling vil blive hørt,' skrev Pave Francis på Twitter.

Men pavens ord var ganske vist ikke nok til at redde Alfie Evans liv. Lørdag skrev Pave Francis endnu en opdatering på Twitter om den lille Alfie, men denne var en noget mere sørgelig af slagsen:

I am deeply moved by the death of little Alfie. Today I pray especially for his parents, as God the Father receives him in his tender embrace. — Pope Francis (@Pontifex) 28. april 2018

'Jeg er dybt berørt af den lille Alifes død. Jeg beder især for hans forældre, eftersom at Vor Herre modtager ham i sin trygge favn,' skrev Pave Francis lørdag på Twitter.