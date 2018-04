For første gang nogensinde har læger med succes lavet en total penis- og pungtransplantation.

Det var den amerikanske kirurg John Hopkins fra Baltimore University, der stod i spidsen for operationen. Transplantationen foregik på en amerikansk soldat, der var blevet såret af en bombe i Afghanistan.

Den nye penis og den nye pung kom fra en afdød donor. Operationen skete den 26. marts i år og varede cirka 14 timer. Et hold på hele 11 kirurger hjalp til.

Det skriver BBC.

Lægerne udtaler i forbindelse med operationen, at den sårede soldat i fremtiden sagtens vil kunne få børn. Det havde ellers ikke været en mulighed, hvis soldatens penis blot var rekonstrueret.

Donorens testikler blev dog ikke transplanteret af ren etiske overvejelser, fortæller lægerne bag.

John Hopkins mener, at det er et skridt i den rigtige retning, at operationen er veludført. Ikke blot fordi, at det viser sig, at det kan lade sig gøre, men også fordi at soldaters skader på kønsorganer i forbindelse med tjeneste er et tabu.

Han mener, at det i mange tilfælde ødelægger soldaternes identitet, selvværd og intime forhold, fordi der ikke bliver talt om det.

Soldaten, som blev opereret, og som ønsker at være anonym, sagde i en udtalelse til universitetet i Baltimore:

»Da jeg vågnede, følte jeg mig endelig normal igen, endelig er jeg okay igen.«

Soldaten havde trådt på en skjult mine i Afghanistan.

Transplantationen indebar en operation af hud, knogler, muskler, sener og blodkar.

Lægerne tror, at soldaten vil være helt oven på igen – med mulighed for at lave børn blandt andet – om 12 måneder.

»Det er vores håb, at en sådan livsændrende operation vil give ham mulighed for at tisse og oprette sin normale seksuelle funktion igen og få et helt normalt liv. Det er vores mål at tilbyde denne operation til mange flere i fremtiden,« sagde Rick Reddett, der er klinisk direktør på hospitalet, ifølge BBC.

Den første penistransplantation skete i 2014 og var lavet af Sydafrikanske kirurger.