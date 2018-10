Situationen på flygtningeøen Nauru er "mere end desperat", lyder det fra de hjemsendte nødhjælpsarbejdere.

Sydney. Læger uden Grænser er blevet udvist fra den lille østat Nauru, hvor organisationen siden 2017 har ydet nødhjælp i den kontroversielle australske flygtningelejr på øen.

Onsdag forlod de sidste nødhjælpsarbejdere Nauru, hvilket satte en brat stopper for gratis sundhedshjælp til flygtninge og asylansøgere.

Det fik torsdag de hjemvendte læger og sygeplejersker til at slå alarm om en "mere end desperat" situation, skriver organisationen i en pressemeddelelse.

- Læger uden Grænser fordømmer på det kraftigste Naurus regerings pludselige beslutning om at udelukke den desperat nødvendige mentale hjælp, skriver Læger uden Grænser.

Organisationen sender samtidig en stærk opfordring til den australske regering om at evakuere samtlige personer fra flygtningelejren.

Bådflygtninge, der ankommer til Australien, er siden 2013 blevet sendt til østaten, hvor der inklusive flygtninge og asylansøgere lever 13.000 mennesker.

Men der er "intet humanitært ved at redde mennesker fra havet blot for at efterlade dem i et friluftsfængsel", lyder kritikken fra Læger uden Grænser ifølge nyhedsbureauet dpa.

Knap 900 asylansøgere og flygtninge - herunder 115 børn - har levet i Nauru i mere end fem år uden nogen udsigter til at skulle forlade øen igen.

Uden adgang til nødhjælp mister flygtningene al håb, siger organisationens direktør i Australien, Paul McPhun, torsdag under et pressemøde i Sydney. Det skriver det australske medie SBS.

- Fem år med uendelig usikkerhed har medført en voldsom forværring af deres mentale helbred og velbefindende, siger han.

- At adskille familier og fastholde mænd, kvinder og børn på en fjerntliggende ø på ubestemt tid uden håb om beskyttelse ud over medicinsk nødhjælp er ondt og umenneskeligt.

Naurus regering har ikke kommenteret sagen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

/ritzau/