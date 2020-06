I de afsluttende dage af maj stod Minneapolis i flammer. Politiet lå i kampe mod demonstranter. Journalister, læger og ambulancereddere knoklede med tåregas og gummikugler hængende i luften omkring sig.

Da flere af dem kom tilbage til deres biler, fik de sig en ubehagelig overraskelse.

Deres og en lang række andres biler havde fået skåret deres dæk op.

De var strandet.

På sociale medier opstod der hurtigt et rygte i Minneapolis.

Mange havde oplevet at få deres dæk skåret op på parkeringspladser og på hovedveje.

De oplagte at skyde skylden på var den del af demonstranterne, som havde udvist en voldelig opførsel ved blandt andet at hoppe på biler, smadre ruder til forretninger og plyndre butikker.

Men rygtet var vedholdende.

Minneapolis Police slashed every tire on my rental car, as well as every tire of every car in this parking lot. pic.twitter.com/lchFplYQ0n — Andrew Kimmel (@andrewkimmel) May 31, 2020

Folk, der havde været til stede, da de mange bilers dæk blev skåret op, fortalte det samme igen og igen.

Det var ikke demonstranter, der var ansvarlige. I stedet var det politiet.

På videoer, som det amerikanske medie Mother Jones er kommet i besiddelse af, kan man se netop betjente skære dæk op.

Videoen findes på Mother Jones' Youtube-kanal.

I dagene efter de mystiske dækopskæringer begyndte videoer at blive delt på Twitter. Parkeringspladser fyldt med biler, der ikke var i stand til at køre videre. Og samtidig spredtes rygtet, at politiet stod bag.

En ansat hos et firma i Minneapolis, der arbejder med at bugsere biler, fortalte efterfølgende til en journalist på stedet ved navn Andrew Kimmel, at de havde mere travlt end nogensinde.

På en specifik parkeringsplads i byen havde han alene bugseret fire biler, som tilhørte CNN-journalister. Bilernes dæk var skåret op. Faktisk var samtlige biler, der tilhørte journalister på parkeringspladsen, blevet ofre for knive eller andre skarpe genstande i dækkene.

»Vi har enormt travlt, det er helt vanvittigt,« sagde manden fra bugseringsfirmaet, der også svarede på, hvem der havde fået deres dæk skåret op:

This tow truck driver has been here all day. He later told me four @CNN vehicles had their tires slashed here as well. There was an entire row of press vehicles that all had to be towed. pic.twitter.com/LG40yxlrde — Andrew Kimmel (@andrewkimmel) May 31, 2020

»Alle. Lægerne derovre. Hold af journalister. Tilfældige personer, der bare var her til demonstrationerne.«

Rygterne om at politiet skulle stå bag var så vedholdende, at Mother Jones kontaktede både Nationalgarden, det lokale politi, statspolitiet og selve toppen af Minneapolis bys politi.

Det lokale politi og statspolitiet vendte ikke tilbage. De to andre enheder benægtede at de skulle være involveret.

Men så dukkede videoerne op. Mother Jones skrev deres artikel. Flere andre medier - heriblandt den største avis i Minnesota StarTribune - hoppede med.

En politibetjent stikker en kniv i dækket på en parkeret bil i Minneapolis 31. maj. Foto: NICHOLAS PFOSI Vis mere En politibetjent stikker en kniv i dækket på en parkeret bil i Minneapolis 31. maj. Foto: NICHOLAS PFOSI

Og så kom erkendelsen.

En talsperson fra Minneapolis' afdeling for offentlig sikkerhed ved navn Bruce Gordon forklarede, at dækopskæringerne var strategisk udført af statspolitiet og betjente fra den lokale Anoka County-politistation.

»Statspolitiets betjente punkterede dæk ... for at stoppe opførsel som biler, der kører farligt og ved høj hastighed i og omkring demonstranter og politi,« udtalte Bruce Gordon om punkteringen af parkerede biler til netop StarTribune.

Han fortalte desuden, at politiet havde udvalgt biler, man vurderede indeholdt materiale, som kunne være farligt. Eksempelvis kæppe, sten eller beton.

Der skal nu være en yderligere undersøgelse af sagen.