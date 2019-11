Den australske WikiLeaks-grundlægger Julian Assange kan dø i fængslet.

Så kontant lyder meldingen fra en stribe læger, som er alvorligt bekymrede over helbredet hos 48-årige Assange.

Det skriver mere end 60 læger i et åbent brev til den britiske Home Secretary, der blandt andet har ansvaret for politiet og den nationale sikkerhed i Storbritannien, Priti Patel.

For tiden sidder Assange fængslet i et fængsel i det sydlige London ved navn Belmarsh. Han afventer en høring i februar, hvor det skal afgøres, om han skal udleveres til USA, hvor han er mistænkt for blandt andet at hacke Pentagon og lække tusindvis af dokumenter.

Men ifølge den lange række af læger fra lande over hele Europa og Australien, så burde Assange i stedet være på et hospital, hvor han kan modtage behandling.

I brevet lyder det blandt andet:

'Vi mener, at hr Assange har brug for øjeblikkelig læge ekspertise, både af hans psykiske og fysiologiske helbred,' lyder det, inden det for alvor bliver alvorligt.

'Hvis ikke han modtager lægevurdering og -behandling, så er vi virkelig bekymrede for, med de beviser vi har lige nu, at hr Assange kan dø i fængslet. Det er en hastesituation,' lyder det.

Hvad, lægerne præcis mener, Julian Assange fejler, fremgår ikke af brevet. Men de mange læger, der har underskrevet, mener ikke, at Assanges helbred gør det muligt for ham at deltage i en retssag, lyder det.

»Når man ser på, hvor hurtigt det er gået ned ad bakke med hans helbred i Belmarsh fængsel, så bør Julian Assange blive overført øjeblikkeligt til et universitetshospital for at modtage kvalificeret lægehjælp,« siger Dr. Lissa Johnson, der er en af medunderskriverne af brevet ifølge ITV News.

Selvom hans helbred umiddelbart er en stor bekymring for Julian Assange, så blev han i den forgangne uge en anden stor bekymring mindre.

Det skete, da en meget omtalt voldtægtssag i Sverige blev droppet mod WikiLeaks-stifteren, som tidligere i år blev fængslet i Storbritannien efter at have siddet på den ecuadorianske ambassade i London i årevis.