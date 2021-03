313 læger fra Kina har skrevet under på, at de ikke vil benytte medicin, der er produceret af bjørne, tigre og løver, der dræbes for at blive brugt som ingredienser i traditionel asiatisk medicin.

Det drejer sig for eksempel om galde fra bjørne og kropdele fra tigre, løver og jaguarer. Skæl fra skældyr og slanger indgår også i behandlingen, som lægerne ikke mere vil benytte.

Det forekommer som meget få læger, men al begyndelse er jo svær.

Bag initiativet står World Animal Protection (WAP). De samarbejder med flere hundrede kinesiske læger og også med Chunyu Doctor, der er en af Kinas største online sundhedsportaler.

Her ses de asiatiske løver i en indisk skov. Foto: SAM PANTHAKY Vis mere Her ses de asiatiske løver i en indisk skov. Foto: SAM PANTHAKY

En undersøgelse i 2019 viste, at 83 procent af de i alt 1.700 læger, der er tilknyttet Chunyu Doctor, svarede, at de gerne ville skifte over til plantebaseret medicin. Men de manglede tilstrækkelig viden.

Derfor lavede WAP en række seminarer med flere end 400 kinesiske læger. Her underviste kinesiske sundhedseksperter i forskning om plantebaseret medicin.

Efter seminaret skrev 313 læger så under på, at de ikke vil anbefale medicin med indhold fra vilde dyr.

Meget af den handel, der drives verden over med truede dyr, sker, fordi lande som Kina bruger dyrene som ingredienser i deres traditionelle medicin.

Tania er en kvindelig jaguar, der er vokset op i en zoologisk have i Argentina. Foto: Rewilding Argentina / HANDOUT Vis mere Tania er en kvindelig jaguar, der er vokset op i en zoologisk have i Argentina. Foto: Rewilding Argentina / HANDOUT

»Hele ideen med vores kinesiske initiativ er at forhindre den groteske udnyttelse og mishandling af vilde dyr, og samarbejdet med de kinesiske læger ser ud til at blive et helt konkret og virkelig positivt skridt for verdens vilde dyr,« siger Gitte Buchhave, direktør for World Animal Protection Danmark, til Ritzau.