Læger slukker livsforlængende udstyr efter langvarig og opsigtsvækkende retsstrid om lammet patient i koma.

Læger i Frankrig har tirsdag meddelt, at de afbryder livsforlængende medicinsk udstyr, som holder liv i en 42-årig mand, Vincent Lambert, der har ligget i koma siden en motorcykelulykke i 2008. Ved ulykken blev han lammet i alle lemmer.

Lægerne slukker udstyret efter en langvarig og opsigtsvækkende strid i Lamberts familie, som både har været gennem retssager i Frankrig og ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

I sidste uge afsagde Frankrigs højeste domstol en kendelse om, at lægerne kan afbryde det apparatur, som holder Lambert kunstigt i live, da der ikke er noget håb for, at han vågner op igen.

Lamberts kone, flere af hans søskende og de læger, som behandler ham, har villet afbryde apparaturet. Men Lamberts forældre, som er troende katolikker, har været imod det. Pave Frans har også appelleret til, at Lambert holdes i live.

I en e-mail tirsdag fra Vincent Sanchez, den ledende læge i det team, som behandler Lambert, er familien blevet informeret om, at han vil begynde på at fjerne det livsforlængende udstyr.

Domstolen Cour de Cassation underkendte fredag en tidligere afgørelse truffet af en appeldomstol, som i sidste måned gav læger ordre til at holde Vincent Lambert i live - kun 12 timer efter læger imod hans forældres vilje havde slukket for de apparater, som var med til at holde ham i live efter hans motorcykelulykke.

- Med afgørelsen er de sidste lovmæssige forhindringer fjernet. Med fredagens kendelse kan hospitalet i Reims igen slukke for maskinerne på Lamberts stue, hed det i en kommentar fra Patrice Spinosi, som er sagfører for Lamberts kone, Rachel.

Sagen omkring Lambert, som tidligere var psykiatrisk sygeplejerske, har ført til dyb splittelse i hans familie og udløst en national debat om retten til at dø.

Dødshjælp er forbudt i Frankrig, men en lov fra 2016 har givet læger mulighed for at bedøve terminalpatienter stadigt mere til døden indtræffer, såkaldt fortsat dyb sedation.

Aktiv dødshjælp i forskellige former er tilladt i Holland, Belgien, Colombia, Luxembourg og Canada.

/ritzau/AFP