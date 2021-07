Kan covid-19-smitte udløse erektionsproblemer?

Den mistanke er nu stigende blandt flere læger.

Det skriver The Times, der dog understreger, at der endnu ikke er foretaget er større studie på området.

Mistankerne er opstået på baggrund af forskellige observationer flere steder i verden.

Eksempelvis viser et studie fra universitet i den italienske hovedstad Rom, at blandt 100 seksuelt aktive mænd var forekomsten et erektionsproblemer markant højere blandt de 25 mænd, der havde testet positiv for covid-19, 28 procent, end blandt den resterende del, hvad det kun drejede sig om 9,33 procent med erektionsproblemer.

Det blev i marts trykt i tidsskriftet ​'Andrology'.

Et studie fra universitet i Miami har videre vist, at to mænd stadig havde viruspartikler i deres penisser otte måneder efter, at deres covid-19-symptomer ellers var forsvundet. De udviklede ifølge The Times siden 'alvorlige erektionsproblemer' – og det var ikke tilfældet, inden de blev smittet.

En anden teori, som har været nævnt hos Los Angeles Times, beskriver, hvordan covid-19 kan ødelægge de såkaldte Leydigceller, der producerer det mandlige kønshormon testosteron. Lægen Ryan Berglund fra Cleveland Clinic siger i den forbindelse, at det muligvis kan påvirke 'evnen til at få erektion i negativ retning'.

Endelig har magasinet 'Journal of Endocrinological Investigation' desuden beskrevet, hvordan obduktioner af 12 personer, der er død af covid-19, har haft en 'betydelig reduktion af Leydigceller'.