Hvad der skulle have været en harmløs sexleg for et amerikansk par, udviklede sig på kort tid til en smertefuld situation.

For på mystisk vis endte legen helt galt, da en kvinde fik skubbet en vibrator op i sin blære gennem urinrøret.

Det er Arizona TV, som har interviewet kvinden fra Arizona, der ønsker at være anonym. Det skriver det australske medie news.com.au.

Vibratoren var af mærket Vesper og kan blandt andet hænge om halsen som en halskæde. Ifølge Daily Mail er vibratoren knap 96 centimeter i længden og 0.127 centimeter bred.

Det havde kvinden også brugt halskæden til, da hun samme aften var ude og spise med sin kæreste. Parret returnerede til deres hjem, hvorefter de besluttede sig for at være intime.

Vibratoren kom i brug, og parret benyttede skiftevis sexlegetøjet på kvinden. Men pludselig var den væk.

»Jeg bevægede mig lidt rundt, og ud af ingenting følte jeg en sviende smerte. Jeg spurgte ham (min kæreste, red.), hvor vibratoren var, og det vidste han ikke,« har kvinden forklaret, skriver det australske medie.

Det varede dog ikke længe, før alvoren gik op for parret. Kvinden følte nemlig en vibration inde i sig, hvorfor de i hast drog mod hospitalet.

Her fik kvinden foretaget en røntgenfotografering, der afslørede, at vibratoren var havnet i kvindens blære. Noget, der chokerede lægerne, som straks foretog en operation.

»Jeg har aldrig set noget lignende i hele min karriere,« udtalte gynækologen Greg Marchand, der arbejder på hospitalet, til tv-stationen, skriver news.com.au.

Kvinden er kommet sig efter episoden, og hun fortæller sin historie, så andre er opmærksomme på at være forsigtige, når og hvis sexlegetøj benyttes.

Det er ikke første gang, en sexleg er endt i problemer for et par. I 2017 havende et dansk par i problemer efter at have eksperimenterede med en dildo.