En ung kvinde fra Taiwan tog på hospitalet med et hævet øje.

Hun troede, hun havde en simpel infektion, som let kunne behandles, men årsagen til hævelsen viste sig at være en helt anden. Noget levende.

For da lægerne på Fooyin-universitetshospitalet undersøgte den 29-årige kvinde, opdagede de fire levende bier, som boede inde i hendes tårekanal.

»Jeg så noget, der lignede insektben, så under et mikroskop trak jeg dem langsomt ud en efter efter en uden at gøre skade på dem,« siger overlægen på universitetshospitalets oftalmologiafdeling, Hung Chi-ting, ved et pressemøde ifølge The Guardian.

Overlægen siger, det er første gang nogensinde, at læger har formået at fjerne bier fra en patients tårekanal, uden at insekterne er omkommet under processen.

Men hvad i alverden lavede bierne der? Og hvordan kom de overhovedet ind i kvindens øje?

De fire bier er såkaldte svedbier, som blandt andet kan leve af saltet i menneskers sved eller tårer - som i den taiwanesiske kvindes tilfælde.

Præcis hvordan de endte i kvindens tårekanal er mere uvist - men alt tyder på, at det skete dagen før, hun tog på hospitalet.

He, som er hendes efternavn, besøgte ifølge den taiwanesiske tv-kanal CTS News et familiemedlems gravsted og mærkede, at der kom noget ind i hendes øje, mens hun trak ukrudt op af jorden.

Hun regnede med, at det var jord og vaskede derfor øjet med vand.

Men samme aften begyndte øjet at svulme op, og He havde smerter under øjenlåget.

29-årige He slap utroligt nok fra nærkontakten med bierne uden at få skader på sit syn.

Havde hun kløet sig i det hævede øje, ville hun med al sandsynlighed have mistet synet på det.

Svedbier lever over hele verden - også her i Danmark.

De bliver tre til 10 millimeter lange og er normalt ikke aggressive. Bierne stikker kun ved berøring.

Ifølge overlæge Hung Chi-ting bor svedbier tit i bjerge, skove og ved kirkegårde.