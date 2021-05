Læger i Indien er gale på den berømte guru Baba Ramdev, fordi han er kommet med kontroversielle udtalelser om moderne medicin.

For nylig har han sagt, at det har kostet titusinder af døde, at de har taget moderne medicin. Samtidig har han gjort grin med patienter, der har forsøgt at få fat i iltbeholdere.

Baba Ramdev trak dog sine udtalelser tilbage, efter at landets sundhedsminister kritiserede ham. Det skriver BBC.

Men han var på banen endnu en gang i mandags, hvor han bebrejdede den moderne medicin for ikke havde en kur mod visse sygdomme.

Guruen Baba Ramdev (i midten) er berømt blandt andet for at opfordre til at leve et sundt liv. Foto: Sajjad HUSSAIN

Moderne medicin er rygraden af Indiens sundhedssystem, men alternative former som ayurveda – kundskaben om livet – og homøopati er samtidigt meget populære.

Landets medicinske forbund i Indien, IMA, repræsenterer alle læger i Indien. Den har kritiseret guruen for hans 'ufølsomme' bemærkninger midt i en pandemi med covid-19.

De læger, BBC har talt med, siger, at sådanne udtalelser fra en guru med millioner af følgere er »uansvarlige og demoraliserende«.

En video med Baba Ramdev, der gjorde grin med patienter, som ledte efter ilt, gik viralt tidligere på måneden.

Baba Ramdev, Don't Mock Those Gasping for Oxygen, Show Some Compassion |... https://t.co/Xp7zFwpuEe via @YouTube#ArrestRamdev — Dr.Aninda Debnath (@aninda12987) May 22, 2021

Flere gange er hans bemærkninger om iltmanglen i flere byer blevet hørt i april og maj.

»Gud har givet os gratis ilt, hvorfor indånder vi ikke det? Hvordan kan der være mangel, når Gud har fyldt atmosfæren med ilt? Fjolser leder efter iltbeholdere. Indånd i stedet den gratis ilt,« sagde han.

Sådan en svada gav ham i stedet en skarp kritik fra lægerne og familier til covid-19-patienter, der forlangte en undskyldning.

To uger senere kritiserede han lægerne i endnu en video. Han gav dem skylden for de mange døde af coronavirus.

Baba Ramdev is an excellent yoga teacher and practitioner. Yog is a way of life! He should stick to yoga. Please leave medicine practice to us.#COVIDEmergency — Dr Pragya Shukla (@drpragya_shukla) May 24, 2021

Mange læger brugte Twitter for at give udtryk for deres mishag over de udtalelser. Nogle forlangte endda, at Baba Ramdev skulle anholdes.

Indiens sundhedsminister, Harsh Vardhan, som også er læge, kom med en udtalelse, der bad guruen om at trække sine udtalelser tilbage.

»Vi må ikke glemme, at dette slag kun kan vindes, hvis vi står sammen. I denne krig risikerer vores læger, sygeplejere og anden sundhedspersonale deres liv for at redde folks liv.«

Søndag trak Baba Ramdev også denne gang sin kritik tilbage.

Baba Ramdev Baba Ramdev blev berømt i Indien, da hans yogaklasser blev vist på tv. Det fik millioner til at følge guruen. Han fik masser af ros for at promovere yoga og et helbredende liv.

Men udgav han en skriftlig udtalelse, der stillede spørgsmål til, hvorfor den moderne medicin ikke havde nogen kur for 25 sygdomme, blandt andet diabetes og forhøjet blodtryk.

Det har endnu en gang gjort lægerne rasende.