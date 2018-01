Donald Trumps helbred er fremragende. I hvert fald hvis man spørger hans personlige læge Ronny Jackson. Men en lang række andre læger og eksperter inden for sundhedsområdet er ikke overbeviste - de vil have præsidentens mentale tilstand undersøgt.

Det skriver CNN.

Fredag udførte Det Hvide Hus' læge Ronny Jackson den årlige, obligatoriske helbredsundersøgelse af den siddende præsident. På trods af, at 40 læger, psykologer, terapeuter og andre eksperter på sundhedsområdet torsdag sendte et presserende brev til lægen, hvori de opfordrede ham til at undersøge præsidentens mentale tilstand, står det endnu ikke klart, hvorvidt det blev gjort.

Det Hvide hus afviste dog inden undersøgelsen, at en mental undersøgelse ville finde sted.

I brevet, som CNN er kommet i besiddelse af, understreges det blandt andet, at mentale undersøgelser er rutine at udføre under helbredstjek - særligt blandt patienter, der er 66 år eller ændre. Trump er 71.

'Uden at udføre denne slags evaluering, vil præsident Trump modtage behandling som er utilstrækkelig i forhold til den standardbehandling som millioner amerikanere, der er dækket af Medicare, modtager. Lige så vigtigt er det, at det amerikanske folk, uden denne evaluering, ikke vil have en klar forståelse af præsidentens overordnede sundhed og velfærd, som er essentiel for amerikanerne at kende - uanset hvem, der er præsident,' står der blandt andet i brevet, som er underskrevet af 40 eksperter inden for sundhedsområdet.

Det Hvide hus har afvist spørgsmål om Donald Trumps mentale helbred, som de kalder 'uværdige og latterlige'.

Donald Trump og Ronny Jackson efter præsidentens årlige helbredsundersøgelse. Foto: YURI GRIPAS Donald Trump og Ronny Jackson efter præsidentens årlige helbredsundersøgelse. Foto: YURI GRIPAS

Grund til bekymring

Selvom en mentalundersøgelse kun kan udføres person til person, mener eksperterne, at der er grobund for at tro, at Donald Trump kæmper med nogle mentale problemer. Derfor anbefaler de blandt andet i brevet, at præsidenten undersøges for demens.

De hæfter sig ved, at de har observeret, at præsidenten har vrøvlende og sløret tale, problemer med at genkende gamle bekendte, problemer med finmotorisk koordination, vanskeligheder ved at læse, lytte og forstå samt stadigt sværere ved at færdiggøre sine sætninger.

Præsident Trumps mentale helbred har fået massiv omtale i medierne de seneste uger, efter bogen 'Fire and Fury; Inside the Trump White House' blev udgivet. I bogen citerer forfatteren, Michael Wolff, personer tæt på Donald Trump, som blandt andet tegner billedet af en præsident, der gentager den samme historie tre gange i løbet af en ti minutter lang samtale.

Til CNN har forfatteren angiveligt udtalt, at samtlige medarbejdere omkring præsidenten er af den overbevisning, at han er ude af stand til at udføre de opgaver som forventes i embedet som USA's præsident.

Donald Trump og Det Hvide Hus har offentligt været ude og kalde bogen 'fiktion og tabloid skrald'. På Twitter har Donald Trump forsikret folket om, at han er 'et meget stabilt geni'.