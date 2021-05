I staten Gujarat er flere troende begyndt at smøre møg fra køer på kroppen i håb om ikke at blive syge.

Læger i Indien er begyndt at advare landets borgere mod at bruge kolort som en alternativ behandlingsform mod covid-19.

Det sker, efter at flere troende i den vestlige stat Gujarat er begyndt at besøge såkaldte gaushalas en gang om ugen for at dække deres kroppe i kolort og urin, i håb om at det vil beskytte dem mod eller kurere dem for coronavirus.

Gaushalas er en form for ko-herberg, hvor hjemløse køer kan få ly og mad.

Koen er et helligt symbol på livet i den primært hinduistiske nation. Hinduer har i århundrede brugt kolort til at rense deres hjem og til hellige ritualer i troen på, at det har terapeutiske og antiseptiske egenskaber.

- Vi ser sågar læger komme her. De tror på, at denne terapi forbedrer deres immunitet, så de kan tilse deres patienter uden frygt, siger Gautam Manilal Borisa, der arbejder for et lægemiddelselskab.

Han hævder, at skikken hjalp ham med at komme sig fra covid-19 sidste år, og han har siden været fast besøgende på et ko-herberg i byen Ahmedabad.

Mens de deltagende i ritualet venter på, at afføringen og urinen tørrer på deres kroppe, krammer og ærer de køerne og dyrker yoga for at styrke deres energiniveau. De bliver derefter vasket rene med mælk.

Læger og forskere i Indien og resten af verden har gentagne gange under pandemien advaret mod at bruge alternative behandlingsformer for at behandle covid-19, da det i værste fald kan forværre folks sundhedsproblemer.

- Der er ingen konkrete videnskabelige beviser for, at kolort eller urin forstærker immunforsvaret mod covid-19. Det er taget ud af den blå luft, siger præsident for forbundet Indian Medical Association, doktor J. A. Jayalal.

Coronapandemien har de seneste måneder hærget voldsomt i Indien, hvor over 22,6 millioner smittetilfælde og 246.116 dødsfald indtil videre er blevet registreret.

Flere sundhedseksperter mener dog, at de reelle tal kan være mellem fem og ti gange højere. Alt imens kæmper borgere desperat over hele landet med at finde hospitalspladser, ilt og medicin, hvorfor mange dør på grund af mangel på behandling.

/ritzau/Reuters