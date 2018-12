En afdød fodlæge sørgede for, at den nuværende amerikanske præsident, Donald Trump, undgik at blive udsendt til den traumatiske krig i Vietnam, der kulminerede sidst i 1960’erne.

Det påstår lægens to døtre i hvert fald over for avisen The New York Times.

Ydermere lyder det i den opsigtsvækkende artikel, at Donald Trump undgik krigen, som følge af at lægen gjorde Donald Trumps far, Fred Trump, en tjeneste.

Ifølge Elysa Braunstein, 56, og hendes søster Sharon Kessel, 53, var det en tilbagevendende fortælling fra deres far, Larry Braunstein, at han sørgede for, at Donald Trump forblev på amerikansk jord, mens 58.000 landmænd mistede livet i det sydøstasiatiske land.

Donald Trump ses her besøge udstationerede amerikanske soldater på flybasen Ramstein i Tyskland. Arkivfoto Foto: SAUL LOEB Vis mere Donald Trump ses her besøge udstationerede amerikanske soldater på flybasen Ramstein i Tyskland. Arkivfoto Foto: SAUL LOEB

»Det var en familieberetning. Det var noget, vi altid ville snakke om,« siger Elysa Braunstein til avisen.

Ifølge The New York TImes fik Donald Trump som 22-årig i 1968 diagnosen hælspore - en irritationstilstand som skyldes belastning af sener og muskler under foden.

Dermed undgik han helt risiko for at blive udsendt i krigstjeneste.

De to lægedøtres påstand lyder nu, at deres far udarbejdede papiret, der erklærede Donald Trump uegnet til krigen mellem USA og det kommunistiske Nordvietnam, for at være i kridthuset hos Fred Trump.

Larry Braunstein lejede sit kontor af ejendomsudvikleren Fred Trump. Og det var altså for at holde sig på god fod med Fred Trump, der var en afholdt udlejer, at Larry Braunstein hjalp med at sikre, at den senere præsident ikke ville blive udsendt.

»Jeg ved, det var en tjeneste,« siger Elysa Braunstein.

Ifølge Elysa Braunstein har hendes far fortalt inden hans død i 2007, at Donald Trump, der senere blev kendt i medierne som flamboyant hotel- og casinoejer, ikke havde fysiske skavanker, der kunne diskvalificere ham fra krigen.

Men hun er usikker på, om hendes far nogensinde foretog en egentlig undersøgelse af Donald Trump.

I det Ovale Værelse i Det Hvide Hus har Donald Trump et portrætbillede af sin far, Fred Trump. Foto: SAUL LOEB Vis mere I det Ovale Værelse i Det Hvide Hus har Donald Trump et portrætbillede af sin far, Fred Trump. Foto: SAUL LOEB

Der er ikke fundet dokumenter, der understøtter døtrenes udsagn, og Det Hvide Hus har ikke kommenteret historien.

Donald Trump har i 2016 antydet, at han ligger inde med papirerne, der bekræfter hælsporen, men de dokumenter er aldrig blevet udleveret.