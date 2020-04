Donald Trumps ledende corona-ekspert Anthony Fuci har nu modtaget så mange dødstrusler, at lægen har fået sit eget lille sikkerhedskorps, betalt af det amerikanske forsvarsministerium.

Den 79-årige epidemiekspert, der før har ført an i USA's kamp imod AIDS og Ebola, har som en af de få beholdt sit job i Det Hvide Hus, selvom han gang på gang har rettet Donald Trump i dennes fejlagtige udtalelser i forbindelse med coronavirussen. En virus, der nu har smittet over en million mennesker på verdensplan.

Men bare fordi præsidenten endnu ikke har fyret Anthony Fauci, så betyder det ikke, at Trumps tilhængere ser nådigt på ekspertens kritiske opførsel.

»Dr. Faucis sikkerhed er i øjeblikket én af vores mest følsomme opgaver. Han og hans familie er blevet truet gentagende gange. Og massiv sikkerhed er påkrævet,« lyder det i en pressemeddelelse fra det amerikanske forsvarsministerium.

Det er tydeligt, at Anthony Fauci ikke altid er enig i dét, Donald Trump siger. Foto: WIN MCNAMEE Vis mere Det er tydeligt, at Anthony Fauci ikke altid er enig i dét, Donald Trump siger. Foto: WIN MCNAMEE

Ifølge avisen The New York Times er det grupper og enkeltpersoner fra den yderste amerikanske højrefløj, der i knap en måned har stået bag de tiltagende voldsomme trusler.

Og helt galt gik det i sidste uge, da præsident Donald Trump ved sit daglige pressemøde gav luft til én af USA's mest populære sammensværgelseteorier om den 'dybe stat' (the deep state) - en fiktiv alternativ undergrundsregering (måske styret af Hillary Clinton), der har til formål, at vælte Donald Trump.

På direkte tv tog Anthony Fauci sig demonstrativt til hovedet og lukkede øjnene, da Trump istedet for at referere til kilder i udenrigsministeriet ('The State Department') brugte udtrykket 'the Deep State Department'.

»Jeg prøver at rette præsidenten, så godt jeg kan. Men jeg kan jo ikke gå hen og skubbe ham væk fra mikrofonen,« sagde Anthony Fauci i sidste uge til tv-stationen NBC.

Præsidenten retter på frisuren, mens Dr. Fauci taler. Foto: WIN MCNAMEE Vis mere Præsidenten retter på frisuren, mens Dr. Fauci taler. Foto: WIN MCNAMEE

Via anonyme indlæg på internettet og via gammeldags breve trues lægen ifølge New York Times på livet.

Og de truende internetbrugere har det ikke fra 'fremmede'.

Således kalder internetmediet 'American Thinker' Dr. Fauci 'En deep state, Hillary Clinton-elskende stik-i-rend-dreng'.

Og andre ekstremistiske medier mener, at epidemilægen bevidst forsøger at underminere Donald Trumps chancer for at blive genvalgt 3. november. Blandt andet ved at indføre social distancering og andre restriktioner i det amerikanske samfund.

»Jeg kan jo ikke skubbe ham væk fra mikrofonen, når han siger noget, der ikke er rigtigt«. Sådan har Dr. Anthony Fauci sagt i et interview med NBC. Foto: TOM BRENNER - Reuters. Vis mere »Jeg kan jo ikke skubbe ham væk fra mikrofonen, når han siger noget, der ikke er rigtigt«. Sådan har Dr. Anthony Fauci sagt i et interview med NBC. Foto: TOM BRENNER - Reuters.

I starten af coronakrisen afviste Donald Trump ved flere lejligheder epidemiens alvor. I mandags blev tonen dog langt mere alvorlig, da både præsidenten og hans ekspert, Anthony Fauci advarede, at op til 240.000 amerikanere kunne dø af den verdensomspændende virus.

Trods styrdykkende aktiemarked og eksploderende arbejdsløshed er præsidentens popularitet steget under den igangværende krise.

Og ifølge forsvarsministeriet, der nu beskytter den 79-årige læge, mener mange af præsidentens mest hårdnakkede vælgere, at det er Anthony Fauci, der nu tvinger Donald Trump til at overdrive faren.

Sent i går var det officielle corona-dødstal i USA 5.648. Det samlede antal af smittede var i USA 236.339.