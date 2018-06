En norsk læge advarer mod, at børn og unge lader sig inspirere af bloggeres råd til, hvad man bør spise, og hvad man skal holde ude af kosten.

Advarslen kommer efter en undersøgelse lavet af Nordstat på vegne af Melk.no, som er en brancheorganisation for mejeriproducenter i Norge. Undersøgelsen viser, at flere børn følger kostråd, diætforslag og madtrends fra bloggere og såkaldte ‘influencers,’ skriver TV 2 Norge.

»De giver råd om ting, de ikke har forstand på. Det er et stort ansvar at anbefale vegansk kost til unge piger. Calcium og jod er vigtigt for kroppen, særligt i en fase, hvor kroppen vokser,« siger læge Kari Løvendahl Mogstad.

Mange bloggere skriver om, hvordan de forsøger at leve sundt. Arkivfoto: Iris Vis mere Mange bloggere skriver om, hvordan de forsøger at leve sundt. Arkivfoto: Iris

Ifølge lægen betyder det kæmpe fødevareudvalg, som forbrugerne har i dag, at de mere end nogensinde er optaget af, hvad de spiser. Og det kan blive for meget af det gode, lyder kritikken.

»Børn får et anstrengt forhold til mad derhjemme, fordi vi sidder og deler maden op i kulhydrater, fedt og proteiner i stedet for at hygge os sammen rundt om bordet,« siger hun Kari Løvendahl Mogstad.