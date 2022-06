Lyt til artiklen

Jennings Ryan Staley brugte vendinger som »næsten for godt til at være sandt« og »et utroligt våben« om den behandling, han hurtigt fik lanceret.

Nu har det i stedet kostet den amerikanske læge en fængselsdom.

For den mirakelkur, han tilbød mod covid-19, var i bogstaveligste forstand for god til at være sand. Det skriver Fortune.

»Da pandemien var på sit højeste, inden vaccinerne var tilgængelige, forsøgte denne læge at profitere på patienternes skræk,« som anklageren Randy Grossman udtrykker det:

»Han misbrugte sin tillidsvækkende position og underminerede hele den lægefaglige integritet.«

Det var kort efter pandemiens begyndelse, at Jennings Ryan Staley fra sin klinik i San Diego udbredte, at han ville sælge små coronabekæmpende sæt, der ikke bare virkede »et hundrede procent«. De skulle også give seks måneders immunitet.

Hovedingrediensen i mirakelkuren var midlet hydroxyklorokin, der især i pandemiens begyndelse blev hypet i USA. Endda af daværende præsident Donald Trump.

Det viste sig dog ikke at være sandt. Tværtimod kunne midlet forårsage hjerteproblemer, viste det sig.

Jennings Ryan Staley blev afsløret af en FBI-agent, der arbejdede undercover, hvor han afslørede alle de såkaldte fortræffeligheder, han tilbød mod coronaen. Lægen blev dømt for at have planlagt at indsmugle et parti af hydroxyklorokin-pulver fra en kinesisk leverandør, som han ville sælge i kapsler.

Dommen, der faldt i denne uge, lød på 30 dages fængsel og et år i husarrest.