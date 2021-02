En læge fra den engelske by Thames Ditton sydvest for London bliver hyldet som en helt, efter han lørdag løb ind i en brændende bygning, der bliver brugt som vaccinationscenter, og dér hentede og reddede en fryseboks ud, som indeholdt tusindvis af doser med corona-vacciner.

Lægen, som selv var en del af det lokale vaccinations-team, løb målrettet efter fryseboken, og det lykkedes ham at få den og dermed de mange dyrebare doser ud uskadt.

Det skriver Daily Mail.

Imens mange lokale beboere var mødt op og stod i kø for at få deres længe ventede første stik af to af AstraZeneca-vaccinen, stod der pludselig flammer op fra taget i bygningen.

Brandvæsenet dukkede op kort efter, der blev slået alarm, og mens de arbejdede på at få flammerne under kontrol, tog lægen affære og hentede fryseboksen med vaccinedoserne ud ved hjælp af en sækkevogn.

På den helt særlige britiske manér beklagede de lokale myndigheder fra grevskabet Surrey bagefter over for de folk, som kom til at stå i kø forgæves.

»Vi undskylder over for alle, som havde booket tid til vaccination denne eftermiddag men ikke fik mulighed for at få den,« lød det fra en lokal myndighedsperson.

På grund af lægens snarrådighed kunne vaccinationscentret i Thames Ditton åbne igen allerede søndag, så vaccineprogrammet kan fortsætte.

De, som måtte gå forgæves lørdag på grund af branden, vil få mulighed for at rulle skjorteærmet op og modtage det første stik mod covid-19 onsdag i denne uge.

Der skete kun materiel skade ved branden.