Der gik ikke længe, fra en læge fra Boston fik det lille prik i overarmen, til han fik en voldsom allergisk reaktion.

Dr. Hossein Sadrzadeh modtog Modernas version af coronavaccinen torsdag, og han er ifølge The New York Times den første, der har fået de bivirkninger efter stikket med netop den vaccine.

Hidtil er den type bivirkninger kun blevet forbundet med vaccinen fra Pfizer-BioNTech, skriver mediet.

Sådan ser den ud: Den lille beholder, der indeholder Modernas svar på en coronavaccine. Foto: Karen Ducey

Normalt er Hossein Sadrzadeh allergisk overfor skaldyr, og han har derfor altid en EpiPen på sig. Den blev nyttig torsdag, lyder det i en udtalelse fra David Kibbe, der er talsmand for Boston Medical Center, hvor vaccinationen fandt sted.

»Dr. Hossein Sadrzadeh fortalte, at han følte, han var ved at få en allergisk reaktion, og han fik derfor lov til at bruge sin EpiPen.«

»Herefter blev han overført til skadestuen, hvor man evaluerede, behandlede og observerede hans tilstand, før han blev udskrevet. Han har det godt i dag,« lyder det.

Moderna har for nuværende ikke udtalt sig om sagen, da man ikke ønsker at gå ind i enkeltstående tilfælde.

Ray Jordan, der er talsmand for vaccineproducenten, har dog forsikret, at selskabets medicinske sikkerhedshold vil undersøge sagen.

Corona-vaccinen fra Pfizer-BioNTech har kun få og kendte bivirkninger. Foto: POOL

Forleden opdagede Fødevare- og Lægemiddelforvaltningen i USA en anden bivirkning ved vaccinen fra Moderna.

Ved flere test havde man nemlig konstateret, at personer, der havde fået foretaget kosmetiske indgreb med fillers, reagerede uhensigtsmæssigt på vaccinen.

»I tilfælde, hvor testpersonerne havde fillers og lignende i ansigtet, fik patienterne alle hævelser og betændelse i det område, hvor det kosmetiske indgreb var foretaget,« lød det fra hudlæge dr. Shirley Chi, der har været med til at lave forsøg med vaccinen.

»En af testpersonerne havde fået fillers i kinderne seks måneder før vaccinen. En anden havde fået fyld i læberne to dage, efter hun fik den. Begge måtte behandles med steroider og antihistaminer for at få bugt med reaktionen på vaccinen.«

Årsagen til reaktionen er, at vaccinen får immunsystemet i kroppen til at blive særligt opmærksom på fremmedlegemer. Derfor forsøger testpersonernes kroppe at skille sig af med de fillers, nogle af dem havde fået sprøjtet ind i ansigtet.

Reaktionen har dog ingen betydning for vaccinens effekt, lyder det.

Tidligere i dag ankom varevognene, der skal køre Pfizer-BioNTech-vaccinen ud i det danske kongerige, til Statens Serum Institut. Foto: Mads Claus Rasmussen

Mens man i USA har været i gang med at vaccinere i et stykke tid nu, ruller vi herhjemme først vaccinen ud søndag.

Det gør vi sammen med resten af EU, og når det sker, kan vi være helt rolige, lyder det fra myndighederne.

Således understregede Lægemiddelstyrelsen forleden, at der ikke er konstateret nogen nævneværdige bivirkninger ved Pfizer/BioNTechs vaccine, som er den, vi i første omgang kommer til at bruge i Danmark

»Bivirkningerne var typisk milde eller moderate og blev bedre eller forsvandt inden for få dage efter vaccination. Disse bivirkninger er et tegn på, at immunsystemet reagerer, og vaccinen virker, som den skal,« lød det således i en pressemeddelelse fra Lægemiddelstyrelsen efter offentliggørelsen af indlægssedlerne for vaccinen.