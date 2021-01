»Det er ikke en tid for kujoner på nuværende tidspunkt.«

Sådan sagde lægen Gamal Osman, da familie og venner bad ham om at skrue ned for sit arbejde på et hospital i England.

Nu har han så mistet livet efter at være smittet med covid-19. Den 63-årige læge døde torsdag morgen. Det skriver The Sun.

Gamal Osman blev bedt om at skrue ned for sit arbejde, fordi han mistede sin bror i september sidste år. Han var ligeledes smittet med den frygtede virus.

Lægen efterlader sig syv børn.

Efter lægens død er der blevet oprettet en GoFundMe-side for at samle penge indtil hans familie, som bor i Birmingham i England. Han havde syv børn, som han efterlader sig.

Donationssiden har allerede indsamlet mange penge. The Sun tilføjer således, at der er blevet doneret omkring 420.000 danske kroner i skrivende stund.

Gamal Osman blev hurtigt indlagt på intensivafdelingen, men hans liv stod ikke til at redde. Han blev smittet blot tre uger, inden han ville blive tilbudt vaccinen mod covid-19.

Kollegaen Prashanth Mamilla vil huske Gamal Osman som et meget positivt menneske.

»Gamal var altid parat til at give en ekstra hånd, han var altid smilende og rar og hjælpsom over for menneskerne omkring ham.«

Den 63-årige læge var den eneste til at tage sig af sine børn. Seks af dem er under 20 år, mens den yngste bare er syv år gammel.