Hasan Gokal stod med enkelt valg, syntes han selv. Skulle han kassere de overskydende doser – eller skulle han finde 10 personer, der kunne få en coronavaccine.

Han valgte det sidste. Og det kostede ham jobbet.

»Min verden styrtede sammen. Alt kollapsede. Det var mit livs største lavpunkt,« siger den amerikanske læge til New York Times om det øjeblik, han fik beskeden om fyresedlen.

Til mediet fortæller han for første gang historien om den decemberdag, hvor han traf det skæbnesvangre valg om at hjælpe nogle tilfældige borgere i hjembyen Houston. Her var Hasan Gokal en del af et team, der skulle påbegynde coronavaccinationen med den dengang nyligt godkendte Moderna-vaccine.

Få dage inden havde Hasan Gokal ifølge egen forklaring fået tre klare beskeder fra sundhedsmyndighederne i Texas, der skulle få afgørende betydning for hans senere beslutning:

Det er 10 eller 11 doser vaccine i hver hætteglas.

De kan holde sig i seks timer efter åbning.

Ingen doser må gå til spilde.

Og så er vi nået frem til 29. december i Houston-forstaden Humble. Det er sidst på dagen. Klokken er 18.45, og én sidste indbygger er dukket op for at blive vaccineret. En af Hasan Gokals kollegaer åbner et nyt hætteglas for at give et stik.

Der kommer ikke flere borgere. Hurtigt går det op for Hasan Gokal, at der derfor er 10 doser tilbage, der skal bruges inden for de næste seks timer, ellers må de smides ud. Til New York Times fortæller han, at han spørger de tilstedeværende kollegaer, om de vil have vaccinen. Alle afslår. Der eksisterer endnu heller ikke en venteliste.

Derfor tager den 48-årige læge en hurtig beslutning. Han tager dem med sig – i håbet om at finde 10 personer inden for den målgruppe, der skal have vaccinen: Ældre over 65 år eller folk med sygdomme, der vil gøre en coronasmitte livstruende.

Ten doses of the Covid-19 vaccine would expire within hours, so a Houston doctor gave it to people with medical conditions, including his wife. What followed was “the lowest moment in my life,” Dr. Hasan Gokal said. https://t.co/pn6gA6T5r8 — NYT National News (@NYTNational) February 11, 2021

Han fortæller, at han informerer sundhedsmyndighederne i regionen om sin beslutning. Svaret er: »O.k.«

I bilen kimer han folk fra sin mobils telefonbog ned og fortæller om missionen, og inden for de næste timer lykkes det ham at finde frem til en række personer, der passer på vaccinekriterierne: En kvinde i 60erne, en kvinde i 70erne, en ægtepar i 60erne, en kvinde i 90erne, en kvinde i 80erne, en kvinde i 70erne, en kvinde i 50erne og en kvinde omkring de 40 år.

Hasan Gokal fortæller i dag, at han ikke kendte nogen af dem.

Til sidst er der én dosis tilbage. Med kun et kvarter tilbage af fristen på seks timer tilbyder han den til sin hustru, der har en lungesygdom, der gør det svært for hende at trække vejret. Hun afviser, men han insisterer.

»Det giver perfekt mening. Vi vil ikke lade nogen doser gå til spilde,« erindrer han at have sagt til hende. Hun får vaccinen.

Den følgende dag udfylder han papirarbejdet og informerer folk på kontoret om, hvad der er sket. Første »adskillige« dage senere bliver han indkaldt til en samtale hos sine chefer, hvor han bekræfter forløbet.

Han bliver fyret med øjeblikkelig virkning. Med en anklage for at forbrudt sig mod gældende protokoller. Han bliver siden sigtet for tyveri af coronavacciner.

»Han misbrugte sin stilling til at sætte venner og familie forrest i køen i stedet for folk, der var berettiget til at være dér,« lyder det fra Kim Ogg fra anklagemyndigheden i Houston.

Var det rigtigt af Hasan Gokal at bruge vaccinedoserne?

Sagen bliver dog afvist af en dommer få dage senere, men det forventes, at den skal bringes for en højere retsinstans.

Endnu er Hasan Gokal uden job. Hospitalsvæsenet vil ikke røre ham, så længe sagen stadig ikke er afsluttet. Flere lægeorganisationer i området bakker ham dog op for at have reageret, som han gjorde midt i en pandemi.

»Det er vanskeligt at forstå, at der skulle være nogen begrundelse for at anklage en velrenommeret læge for en kriminel handling i denne situation,« lyder det i en erklæring fra Texas Medical Association og Harris County Medcial Society.

Imens bruger Hasan Gokal sine dage på at udføre frivilligt arbejde på en lægeklinik for folk uden sundhedsforsikring.