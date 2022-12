Lyt til artiklen

En tyrkisk læge fik for nylig en 15-årig patient ind, der klagede over kvalme og mavesmerter.

Den smerteplagede dreng blev sendt til et hospital i den tyrkiske by Diyarbakir, og her gik det op for lægerne, at årsagen til drengens ubehag ikke var noget, de havde set før.

På røntgenbilledet kunne de nemlig se en form for sammenkrøllet genstand i hans mave. De blev meget forundrede og sendte drengen videre til en specialist tre timers kørsel væk derfra.

Da han ankom til Firat Universitetshospital i byen Elazig blev han mødt af overlæge og professor Yasar Dogan og hans team. Det skriver The Mirror.

Sådan så det ud på røntgenbilledet. Foto: Instagram: @prof.dr.yasardogan Vis mere Sådan så det ud på røntgenbilledet. Foto: Instagram: @prof.dr.yasardogan

De udførte en endoskopi på ham og fik fisket den underlige genstand op.

I maven havde drengen et mobiloplader-kabel og en hårelastik. Kablet var lidt over 90 centimer lang.

»Vi havde svært ved at fjerne kablet, da den ene ende af kablet var gået ind i tyndtarmen,« fortalte overlæge Yasar Dogan efter indgrebet.

Det er uklart, hvordan opladerkablet endte i drengens mave.