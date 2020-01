Coronavirussen, der lige nu spreder sig med lynets hast i Asien og indtil videre har kostet 25 mennesker livet, er ikke noget at spøge med.

I hvert fald ikke, hvis man spørger Dr. Guan Yi, som er professor i smitsomme sygdomme og leder af infektionslaboratoriet på University of Hongkong.

Dr. Guan Yi har ifølge New York Times netop været på besøg i Wuhan, og nu advarer han om, at der er potentiale for, at virussen kan sprede sig hastigt på trods af de omfattende restriktioner, den kinesiske regering torsdag indførte flere steder i landet.

»Jeg har oplevet meget, og jeg har aldrig følt mig bange. De fleste (af disse udbrud, red.) kan beherskes,« siger Dr. Guan Yi og tilføjer:

Coronavirussen har indtil videre kostet 26 mennesker livet. Foto: RUNGROJ YONGRIT Vis mere Coronavirussen har indtil videre kostet 26 mennesker livet. Foto: RUNGROJ YONGRIT

»Men denne gang er jeg bange.«

Dr. Guan Yi mener, at der er mulighed for, at virussen udvikler sig til en pandemi. Og han er en mand, der ved, hvad han taler om. Under sarsudbruddet for 17 år siden, var han nemlig med til at identificere coronavirussen, der smittede mere end 8.000 og kostede næsten 800 mennesker livet.

Lægen fortæller det kinesiske medie Caixin, at han rejste til Wuhan i håbet om at hjælpe med at identificere kilden til virussen samt forsøge at få den under kontrol.

I stedet følte han sig 'magtesløs og meget vred', da han rejste fra byen igen få dage senere.

Alle, der rejser ind i Wuhan, skal have tjekket deres temperatur for at se, om der er risiko for, de er smittet med coronavirussen. Foto: STR Vis mere Alle, der rejser ind i Wuhan, skal have tjekket deres temperatur for at se, om der er risiko for, de er smittet med coronavirussen. Foto: STR

I interviewet med Caixin forholder Dr. Guan Yi sig kritisk til den lokale regering. Han mener nemlig ikke, de har handlet tids nok for at stoppe coronavirussen i Wuhan.

Under sit besøg i byen var han foruroliget over manglen på sikkerhedsforanstaltninger. Eksempelvis i lufthavnen, hvor han ikke så nogen desinfektion blive udført.

Dr. Guan Yi fortæller også, hvordan det marked i byen, hvor der både er blevet solgt levende, døde og opsprættede fisk og dyr, og som man mener er kilden til virussen, er blevet grundigt rengjort, hvilket ifølge ham forhindrer yderligere effektiv undersøgelse af virussen.

Mindst 26 personer har indtil videre mistet livet, og mere end 878 er indtil videre blevet smittet, i Kina som følge af coronavirussen, som fortsat spreder sig i Asien og andre dele af verden. Indtil videre er der bekræftet tilfælde af coronavirussen i Kina, Japan, Sydkorea, Hongkong, Macau, Thailand, Vietnam og Singapor og USA.