En amerikansk læge, 28-årige Adeline Fagan, døde i september af covid-19 efter et to måneders langt sygdomsforløb. Nu er det kommet frem, at hun genbrugte den samme maske flere uger i træk.



Det skriver The Guardian ifølge VG.

Det er søsteren Maureen, der fortæller, at Adeline Fagan bosat i Texas genbrugte N95-masken. Det skyldtes mangel på beskyttelsesudstyr, skriver mediet.

Anbefalingen fra de amerikanske myndigheder lyder ellers, at masken ikke må genbruges mere end fem gange, med mindre producenten siger noget andet.

Herhjemme anbefaler man ikke at genbruge masker overhovedet, men at de smides ud efter brug.

Det er uklart, hvordan den unge kvinde er blevet smittet, men hun har behandlet flere patienter smittet med covid-19 i den periode, hvor hun blev smittet.

Sygehuset, hvor Adeline arbejdede, HCA Houston Healthcare West, har ikke ønsket at kommentere den konkrete sag, men har udtalt, at det ikke er sygehusets politik at genbruge masker.

Fagan fik et positivt testsvar d. 8 juli og døde d. 19 september i år.