Den eneste krig, der bør føres, er krigen mod passivitet. Det siger Denis Mukwege fra DRCongo i Nobel-tale.

Lægen Denis Mukwege fra DRCongo brugte mandag sin tale ved uddelingen af Nobels fredspris til at tale om seksualiseret vold.

Sammen med den irakiske menneskerettighedsforkæmper Nadia Murad er han modtager af prisen for 2018.

De har modtaget prisen for deres kamp mod seksualiseret vold anvendt som våben i krig og væbnede konflikter.

Denis Mukwege har som læge viet sit liv til ofrenes sag. Nadia Murad er vidnet, som har fortalt om overgreb mod sig selv og andre, hed det i oktober i begrundelsen fra den norske Nobelkomité.

- Jeg dedikerer den her pris til alle ofre for seksualiseret vold rundt om i verden, siger Denis Mukwege mandag i sin tale i Oslo.

- Det er med ydmyghed, at jeg står foran jer i dag for at give en stemme til ofrene for seksualiseret vold i væbnede konflikter og give mine landsmænd håb, siger han.

Denis Mukwege blev født i 1955 og blev uddannet som læge i Burundi.

Mukwege har viet en stor del af sit liv til at hjælpe ofrene for seksualiseret vold i DRCongo, hvor han sammen med sit hold har behandlet tusindvis af ofre.

- Den eneste krig, der bør føres, er krigen mod passivitet, som æder vores samfund op, siger han i talen ifølge AFP.

63-årige Denis Mukwege påpeger, at væbnede konflikter i DRCongo har ført til, at "hundredtusindvis" af kvinder er blevet voldtaget, flere end fire millioner er blevet internt fordrevne, og seks millioner har mistet livet.

- Forestil jer, at lige så mange mennesker som hele den danske befolkning blev udraderet, siger Mukwege.

Nadia Murad er en af omkring 3000 yazidi-piger, som blev voldtaget af Islamisk Stat. Hun blev taget til fange i august 2014 i sin hjemby, Kocho, i Irak af den militante bevægelse. Store del af hendes familie blev henrettet.

Murad blev selv ført til storbyen Mosul, som på det tidspunkt var kontrolleret af Islamisk Stat. Her blev hun holdt i fangenskab og udsat for seksuelle overgreb og tortur.

Murad flygtede fra Mosul i november 2014 og tog til Tyskland. Mandag fortalte hun om nødvendigheden af, at ledere tager ansvar.

- Faktum er, at den eneste pris, der kan genoprette vores værdighed, er retfærdighed og retsforfølgelse af forbryderne, siger hun.

- Unge piger bliver solgt og købt, holdt fanget og voldtaget hver dag. Det er utroligt, at ledere i 195 lande verden over ikke kan gå sammen om at befri de piger, lyder det ifølge AP fra Nadia Murad.

