En kvinde fra USA sagsøger sine forældres fertilitetslæge, der brugte sin egen sæd til at undfange hende.

Det skriver BBC.



36-årige Kelli Rowlette sendte sidste år en DNA-test ind til hjemmesiden Ancestry.com, der analyserer kunders gener med det formål at kortlægge deres familiebaggrund.

Men hun var slet ikke forberedt på det svar, der ventede hende.

DNA-resultaterne afslørede, at hendes far, Howard Fowler, ikke er hendes biologiske.

På hjemmesiden stod der i stedet, at en mand ved navn Gerald Mortimer skulle være hendes far.



Kelli Rowlette troede, at der var en fejl i den test, hun tog, så hun kontaktede sin mor, Sally Ashby, for at fortælle om det mærkværdige resultat.

Til sin forfærdelse kunne moren genkende navnet. Det var navnet på den fertilitetslæge, som hun og sin nu fraskilte mand blev behandlet af, da de blev gravide med Kelli Rowlette.

Inseminerede sin egen sæd

I starten af 1980’erne boede Sally Ashby og Howard Fowler i den amerikanske delstat Idaho, hvor de blev behandlet af Gerald Mortimer for fertilitetsproblemer.



Med ønsket om at blive gravid skulle Sally Ashby insemineres med sæd fra både Howard Fowler og en donor.

Donorsæden skulle være en 'hr. hvem-som-helst', og Ashby havde derfor til lægen specifikt udpenslet, at donoren skulle være en universitetsstuderende, der var over 1.80 cm høj med brunt hår og blå øjne.

Men ifølge BBC var det hverken Howard Fowler eller donorens sæd, som Gerald Mortimer i tre måneder løbende inseminerede Sally Ashby med - det var hans egen.



Derfor endte den uvidende Sally Ashby med at få datteren Kelli Rowlette med lægen.

Græd da familien flyttede

Nu sagsøger familien lægen for bedrag, lægelig forsømmelse, legemskrænkelse, emotionel belastning og kontraktbrud.



'Dr. Mortimer vidste, at Kelli Rowlette var hans biologiske datter, men oplyste det ikke til Fru Ashby eller Hr. Fowler. Dr. Mortimer skjulte bedragerisk og bevidst sin brug af eget genetiske materiale i behandlingen,' står der blandt andet i sagsanlægget.



Her bliver det også beskrevet, at lægen græd, da han fandt ud af, at familien ville flytte til staten Washington.

Det er ikke første gang, at en læge bliver sagsøgt for at bruge sin egen sæd til at gøre en kvinde gravid.



Sidste år erklærede en fertilitetslæge i Indiana i USA sig skyldig i at inseminere flere kvinder med sin egen sæd. Her viste DNA-resultater, at han var den sandsynlige biologiske far til mindst to af sine patienters børn.