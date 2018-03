En amerikansk mand er dømt skyldig i at bestille en lejemorder til at gøre det af med både sin egen og sin kærestes tidligere partnere.

Plottet er som taget ud af en soap opera:

En prominent læge og hans endnu mere fremtrædende dyrlæge-kæreste kontakter en lejemorder for at få ryddet begge deres eks-kærester af vejen. Planen mislykkes, og mens lægen venter på sin dom i fængslet, springer hans dyrlæge-kæreste i døden fra et højhus, dagen før hun skal i retten.

Scenerne fra Houston i den amerikanske sydstat Texas er ikke taget ud af en b-film, men fra en retssal i byen, hvor den tidligere læge Leon Philip Jacob i denne uge sad på anklagebænken i en sag, der sidste år rystede den amerikanske offentlighed.

Fredag blev den nu 40-årige Leon Philip Jacob kendt skyldig i at have forsøgt at bestille en lejemorder. Mandag vil retten så tage stilling til, hvilken straf han skal have. Jacob risikerer at tilbringe resten af sit liv bag tremmer. Hans sag blev yderligere belastet af, at hans påståede medsammensvorne, hans nuværende kæreste Valerie McDaniel, valgte at tage sit eget liv, mens hun var løsladt mod kaution.

Det skriver avisen Houston Chronicle.

Ingen af eks-kæresterne led overlast. Den lejemoder, Leon Jacob angiveligt forsøgte at hyre, var nemlig en undercover-agent fra politiet.

Afsløret af telefonsamtaler

Flere båndede samtaler mellem Jacob og manden, han troede var lejemoder, blev afspillet i retten. Her kunne dommer og nævninge med egne ører høre, hvordan Leon Jacob tilbød at betale agenten 10.000 dollars for at dræbe sin nye kærestes eks-mand. Jacob sagde flere gange på optagelserne, at han ikke ønskede, at hans egen eks-kæreste skulle komme til skade, men hvis der ikke var andre muligheder, så var det det, der skulle til.

»Jeg ønsker ikke, at pigen kommer noget til, men hvis det skal gøres, så skal det gøres,« sagde han på de skjulte optagelser.

I retten forsøgte Leon Jacobs at overbevise juryen om, at han troede lejemorderen var en privatdetektiv. Han gentog igen og igen, at der var tale om en misforståelse, og at det eneste, han havde ønsket, var, at hans eks-kæreste skulle lade ham være i fred. Hun havde nemlig tidligere anklaget ham for vold, og hvis hun forlod byen, troede han, at han slap for hendes anklager.

»Jeg har aldrig bedt nogen om at slå nogen ihjel,« lød det fra Leon Jacob i retten fredag, hvor han forsøgte at overbevise nævningene om sin uskyld.



'Hun bad mig finde en, der kunne slå eks-manden ihjel'

Hans egen mor vidnede i retten. Golda Jacob er advokat og repræsenterede sønnens nye kæreste, Valerie McDaniel, i en skilsmissesag i 2016.

Golda Jacob sagde under vidneansvar, at McDaniel flere gange havde bedt hende om at finde en, som kunne slå hendes eks-mand ihjel, men at hun ikke tog det seriøst og derfor heller ikke anmeldte det.

McDaniels søster, Angela Hudson, udtalte derimod til pressen efter dommen, at hun mente hendes søster var uskyldig, og at det var Leon Jacobs, der drev hende i døden.

»Hvis hun ikke havde mødt ham, ville hun stadig have været i live. Han er en farlig person. Han har skadet mange mennesker, og han har helt sikkert ødelagt min søsters liv,« siger Angela Hudson til det lokale medie.