En læge fra Boston i USA er blevet anholdt og sigtet for angiveligt at have onaneret, mens han sad ved siden af ​​en pige på 14 år i et fly.

Det skriver cbsnews.com

Lægen på 33 år er nu anklaget af myndighederne for 'usømmelige og uanstændige handlinger' på flyet fra Honolulu på Hawaii til Boston.

Det kan medføre en straf på op til 90 dages fængsel, et års overvåget løsladelse og en bøde på op til 5.000 dollar, hvilket svarer til 34.000 danske kroner.

Angiveligt dækkede lægen sig op til halsen med et tæppe, og pigen på 14 år, der rejste med sine bedsteforældre, har angiveligt observeret, at hans ben hoppede op og ned.

Kort efter så teenageren, at tæppet lå på gulvet, og at lægen – ifølge hende – onanerede.

Efter at have indset, hvad der foregik, flyttede hun sig til et tomt sæde i en anden række af flyet, og hun fortalte sin familie om hændelsen efter ankomsten til Boston.

'Alle, især børn, har den absolutte ret til ikke at blive udsat for utugt, når de er på rejse,' siger sagens fungerende anklager Joshua S. Levy i en pressemeddelelse.