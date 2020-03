Italienere, der er indlagt på hospitalet for coronavirus, bliver yngre, har en sundhedsmedarbejder hævdet.

'Patienttypen ændrer sig,' siger Luca Lorini, leder af anæstesi og intensiv pleje på et norditaliensisk hospital.

'De er lidt yngre, mellem 40 og 45 år gamle, og de er mere komplicerede,' siger Dr. Lorini, der arbejder på et hospital i Bergamo, til radioprogrammet RaiNews24:

'Der ankommer folk, der blev syge for seks eller syv dage siden, og som har behandlet sig selv derhjemme - og så er deres tilstand blevet mere og mere kritisk'.

Tolv procent af dem, der er blevet behandlet i intensivpleje, er i alderen 19 til 50 år, ifølge officielle tal frigivet i sidste uge.

Cirka 52 procent er mellem 51 og 70 år gamle, mens resten er over 70 år.

'Selvom dataene kun er foreløbige, er det faktum, at der er flere unge, der er indlagt på hospitalet og i intensiv pleje sammenlignet med den første bølge' fortalte Pierluigi Lopalco, en professor fra Pisa Universitet, til den italienske avis Il Corriere della Sera.

'Nu har virussen spredt sig, den rejser mere rundt i hele landet, og det er yngre mennesker med masser af social kontakt, der er mere i fare for at få sygdommen, hvis de ikke overholder reglerne for social distancering.'

Hele Italien er blevet placeret i lockdown efter, at bekræftede tilfælde af Covid-19 steg drastisk i sidste uge.

Mere end 1.400 mennesker, der testede positivt for coronavirus, er døde i Italien.

Det er Europas værst ramte land, og der er mere end 17.600 erklæret smittet.

Coronavirus er blevet kaldt en pandemi af WHO.