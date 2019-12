Demokraten Joe Biden er ved godt helbred og egnet til at varetage jobbet som præsident, konkluderer Bidens læge i et helbredstjek. Alder er blevet et tema forud for præsidentvalgkampen i USA i 2020, da tre af Demokraternes spidskandidater og USA's præsident, Donald Trump, alle er i 70'erne. (Arkivfoto). Daniel Carde/Ritzau Scanpix