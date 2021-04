Fem personer er blevet anholdt og sigtet i sagen om Lady Gagas hundelufter, der blev skudt på klos hold i Los Angeles for to måneder siden, skriver USA Today.

Hundelufteren, Ryan Fischer, var meget tæt på at miste livet, da han blev brutalt overfaldet af to mænd på åben gade. Gerningsmændene sprang ud af en hvid bil, angreb hundelufteren, og affyrede herefter skud, inden de stak af.

Med sig tog de to af de tre hunde, der blev luftet. Den tredje hund løb fra stedet, men blev senere fundet af politiet.

Hundene var af racen franske bulldogs, og de blev senere indleveret af en kvinde under navnet Jennifer McBride, der fik sig en dusør på små tre millioner kroner.

Lady Gaga er stor fan af hunde. Foto: ROBYN BECK Vis mere Lady Gaga er stor fan af hunde. Foto: ROBYN BECK

I første omgang betragtede politiet ikke kvinden som mistænkt i sagen, men det har med tiden ændret sig.

Det viser sig nemlig, at Jennifer McBride har haft et forhold til Harold White, som er far til en af dem, der mistænkes for at have stået bag overfaldet.

Nu er både Jennifer McBride og Harold White sigtet for at være medskyldige.

Politikredsen i Los Angeles oplyser i en pressemeddelelse, at White også er sigtet for at være i besiddelse af våben, mens McBride også er sigtet for at modtage stjålne ejendele.

De tre øvrige, der er blevet anholdt, er tre yngre mænd, som alle er medlemmer af en bande i lokalområdet. De sigtes alle for drabsforsøg, mens de, samt Jennifer McBride og Harold White alle har en kaution på over seks millioner kroner.

Ifølge efterforskere var gerningsmændene ikke ude efter at gøre skade på hverken Lady Gaga eller hundelufteren, men havde blot udset sig hundene af racen, der betragtes som særdeles værdifuld.