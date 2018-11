Jeremy Corbyn: Et britisk valg er ikke usandsynligt. En ny folkeafstemning om EU ligger ude i fremtiden.

Lederen af det britiske arbejderparti Labour, Jeremy Corbyn siger, at en regering under ledelse af Labour ville sige til EU, at den foreliggende brexitaftale er uacceptabel.

Han siger samtidig, at Labour i dag ikke har stemmer nok til at stoppe brexit, men at han ikke finder et snarligt britisk valg usandsynligt.

Corbyn afviser i et interview med Sky News, at en ny EU-folkeafstemning i Storbritannien kan komme på tale på nuværende tidspunkt.

- En ny EU-folkeafstemning er for fremtiden. Det er ikke en mulighed i dag, fordi hvis vi holder en folkeafstemning i morgen, hvad vil det så være om? Hvad skal spørgsmålet være? siger Corbyn.

Labourlederen siger, at han tror på, at der er et flertal i det britiske parlament for en permanent toldaftale med EU.

