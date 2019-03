Corbyn mener, at alle i Underhuset må samarbejde og finde et kompromis og en løsning, som kan bryde dødvande.

Lederen af det britiske arbejderparti Labour, Jeremy Corbyn, har skrevet til Underhusets medlemmer på tværs af partierne og inviteret dem til en diskussion om, hvordan dødvandet omkring brexit kan brydes.

Det sker, få dage før premierminister Theresa May ventes at fremlægge hendes regerings brexitaftale til endnu en afstemning i parlamentet.

I et brev til parlamentsmedlemmer fra alle partier inviterer Corbyn til møder med ham og hans brexit-chef, Keir Starmer. Det er formålet med møderne at drøfte, hvordan "brexit-dødvandet kan brydes".

I udspillet bliver der taget udgangspunkt i Labours alternative brexitplan og partiets støtte til en folkeafstemning for at undgå "et skadeligt brexit."

- Det må nu være afgørende for alle os i parlamentet at gøre vort bedste for at samarbejde og finde et kompromis og en løsning, som bringer al denne unødvendige usikkerhed og bekymring til en afslutning, skriver Corbyn.

Han siger, at det er premierminister Mays regering, der med "mislykkede Brexit-forhandlinger" har skabt den nuværende krise.

Ifølge flere britiske medier vil premierministerens næste skridt være for tredje gang at fremsætte sin plan for skilsmisse med EU.

Den er blevet nedstemt to gange tidligere.

Corbyn mener, at Mays aftale og en no-deal ikke længere er farbare løsninger. Men en ny folkeafstemning om EU kan være vejen ud.

- Det er en realistisk måde at bryde dødvandet, sagde Corbyn tidligere på ugen.

Corbyn og Labours ledelse ville dog tirsdag i sidste uge ikke stemme for et ændringsforslag om en ny folkeafstemning. Det forlød, at forslaget kom for tidligt.

Forslaget fik kun 85 stemmer, mens 334 stemte imod. Mange af de 646 medlemmer i parlamentet undlod at stemme.

Indtil EU siger ja til en udsættelse, så gælder det fortsat, at Storbritannien skal forlade EU 29. marts. Det kræver enighed blandt de 27-EU-lande for at give briterne en udsættelse af datoen.

