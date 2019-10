Det britiske arbejderparti Labour vil ifølge britisk medie afstå fra at stemme om forslag om valg.

Det britiske arbejderparti Labour vil afstå fra at stemme, når premierminister Boris Johnson senere mandag forsøger at få det britiske Underhus til at stemme for et forslag om at udskrive valg.

Det rapporterer ITV's politiske korrespondent på Twitter.

Johnson skal samle to tredjedele af medlemmernes stemmer for at få et forslag om valg vedtaget, hvilket han ikke hidtil har formået.

Labour har allerede afvist Johnsons valgønsker to gange.

Liberaldemokraterne og det skotske SNP står bag et forslag om at holde et valg den 9. december. Det konservative regeringsparti vil have valget 12. december.

/ritzau/Reuters