Britisk premierminister er under pres for at præsentere ny plan om brexit ved EU-topmøde i næste uge.

Et tværpolitisk britisk kompromis, som EU vil acceptere, er ved at fortone sig, meddeler Labour.

Premierminister Theresa May har ikke villet tilbyde "ægte forandringer eller et kompromis".

May lovede tirsdag, at hun ville søge en aftale med Labour, da det stod klart, at der efter flere afstemninger i parlamentet ikke er flertal for den brexitaftale, hun har forhandlet med EU, eller de alternativer, der er blevet stemt om ved vejledende afstemninger.

Torsdag skrev hun til EU's præsident, Donald Tusk, og anmodede om, at den britiske udtræden af EU forlænges til 30. juni. Det blev mødt med skepsis i nogle af de øvrige 27 EU-lande, heriblandt Frankrig og Holland.

De vil se noget konkret fra May, når hun møder op til EU's topmøde onsdag. Ellers kan løbet være kørt, og Storbritannien må som tidligere aftalt forlade EU helt to dage senere.

Andre EU-lande håber på, at en forlængelse af deadline vil kunne give tid til en løsning.

Men efter to dages forhandlinger og udveksling af breve fredag, så skriver Labour i en erklæring, at May ikke er kommet med nye idéer eller udspil til kompromis. Det rapporterer avisen The Guardian.

Et af Labours krav er, at Storbritannien skal forblive i EU's toldunion.

- Vi opfordrer indtrængende premierministeren til at fremkomme med ægte forandringer til hendes aftale og at bestræbe sig på at finde et alternativ, som kan vinde støtte i parlamentet og samle landet, siger en talsmand for Labour.

May skrev fredag i sit brev til Tusk, at Storbritannien forbereder sig på at deltage i valget til Europa-Parlamentet 23. til 26. maj.

/ritzau/