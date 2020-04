Det britiske oppositionsparti har nu valgt manden, der skal bane vejen tilbage mod magten efter Corbyns exit.

I Storbritannien er Keir Starmer udpeget som ny leder for oppositionspartiet Labour efter Jeremy Corbyn.

Det skriver BBC.

Keir Starmer har tidligere været offentlig anklager og har været åbenmundet modstander af brexit.

Keir Starmer slog Rebecca Long-Bailey - en af Jeremy Corbyns allierede - og Lisa Nandy i kampen om formandsposten.

Jeremy Corbyn valgte at trække sig, efter at Labour led et stort valgnederlag i december.

Keir Starmer bliver lykønsket med valget af sine partifæller.

- Tillykke til Keir Starmer, den nye leder af Labour-partiet, skriver partiet på sin officielle Twitter-profil, umiddelbart efter at resultatet af formandsvalget blev officielt.

Keir Starmer takker sine partifæller for valget.

- Det er en ære og et privilegium at blive valgt som Labours nye leder, siger han i en video lagt på Twitter.

Han tilføjer, at valget finder sted på et kritisk tidspunkt - både i Storbritannien og resten af verden - på grund af udbruddet af coronavirus.

- Det minder os om, hvad der i virkeligheden betyder noget - vores familier, vores forhold, kærligheden til hinanden, vores helbred og forbindelsen til dem, som vi ikke kender, siger Keir Starmer.

Angela Rayner, der hidtil har fungeret som skyggeminister på uddannelsesområdet, er udpeget som næstformand i partiet.

/ritzau/