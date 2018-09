Jeremy Corbyn: Labour stemmer imod Mays brexitplan, og partiet vil gå imod en udtræden af EU uden en aftale.

København. Lederen af det britiske arbejdsparti, Jeremy Corbyn, vil støtte enhver aftale, som premierminister Theresa May kommer tilbage med fra EU. Det forudsætter dog, at den omfatter en toldunion, ingen hård grænse i Nordirland, jobbeskyttelse og miljøbeskyttelse.

Det fremgår af en tale, som Corbyn onsdag holder på Labours partikongres i Liverpool.

Corbyn siger, at det store oppositionsparti vil stemme imod en aftale, som er baseret på Theresa Mays såkaldte Chequers-forslag.

- Som landet ligger, så vil Labour stemme imod Chequers-planen, eller hvad der er tilbage af den, hedder det i talen. Den er runddelt til journalister, inden Corbyn går på talerstolen.

På kongressen, der blev indledt søndag, har Labour med stort flertal stemt for en erklæring, der giver partiet mulighed for at afvise en kommende brexitaftale med EU. Det kan ske, hvis aftalen ikke lever op til partiets krav.

I erklæringen holder partiet muligheden åben for, at der kan holdes en ny folkeafstemning om Storbritanniens medlemskab af EU.

Partiets brexitordfører beskyldte tirsdag premierminister May for at give briterne valget mellem en "virkelig dårlig og endnu værre" løsning.

Briterne stemte om brexit i juni 2016. Et flertal af Labour-politikerne førte valgkamp for at blive i EU.

/ritzau/Reuters