Mays aftale repræsenterer "det værste af alle verdener", siger oppositionsleder Jeremy Corbyn i parlamentet.

Brexit-forhandlingerne er nu ved et "afgørende øjeblik", siger den britiske premierminister, Theresa May, torsdag i en tale til parlamentet i London.

Hun tilføjer, at britisk suverænitet over Gibraltar, som har været et emne, der har været uenighed om inden topmødet, "vil være beskyttet".

Enhver aftale med EU "skal fungere for hele den britiske familie", siger May.

Den politiske erklæring om det fremtidige forhold, som EU og Storbritannien er blevet enige om, lægger fundamentet for en fremtidig handelsaftale.

Samtidig vil det lade Storbritannien indgå nye handelsaftaler med andre lande, siger May.

Hun siger i parlamentet, at aftalen vil være med til at beskytte britiske arbejdspladser, give britiske fiskere mere kontrol over landets egne farvande, undgå en såkaldt hård grænse mod Irland og give en "glidende og ordentlig" udmelding af EU.

Men i store dele af parlamentet er der modstand mod Mays brexitplan.

Oppositionsleder Jeremy Corbyn fra Labour retter en hård kritik mod den politiske erklæring på 26 sider, som ifølge ham repræsenterer "det værste af alle verdener".

- Ingen indflydelse på de regler, der fortsat vil gælde, og ingen sikkerhed for fremtiden, siger Corbyn.

- Der er kommet 19 ekstra sider, men intet er ændret, hævder han.

Ifølge Labour-lederen adresserer aftalen ikke seks kritikpunkter, som Labour har fremført.

Corbyn har tidligere sagt, at Labour vil stemme imod aftalen, hvis den ikke lever op til seks krav.

Blandt kravene er, at aftalen skal give de samme fordele, som Storbritannien i dag har som medlem af EU's toldunion og indre marked, skriver nyhedsbureauet dpa.

Mays tale kommer forud for søndagens EU-topmøde, der handler om det britiske farvel til EU.

Tidligere torsdag meddelte EU-præsident Donald Tusk, at Storbritannien og EU er blevet enige om et udkast til en politisk erklæring om rammerne for det fremtidige forhold, når briterne forlader unionen.

/ritzau/