Med under en uge til det britiske valg går Jeremy Corbyn på ny i kødet på premierminister Boris Johnson.

Den britiske oppositionsleder, Jeremy Corbyn, er i besiddelse af en fortrolig rapport om det forestående brexit.

Det siger han fredag under en tale i Storbritanniens hovedstad, London.

Rapporten viser ifølge Corbyn, at premierminister Boris Johnsons planer om brexit vil have en "ødelæggende" effekt på Storbritannien.

Den afslører angiveligt også, at der vil blive indført toldkontrol mellem Nordirland og resten af Storbritannien.

- Det her er det tydelige bevis, der ubetinget viser den ødelæggende effekt, som Johnsons brexitaftale vil have på store dele af vores land, lyder det fra Corbyn, der er leder af oppositionspartiet Labour.

Premierminister Johnsons hovedbudskab forud for det britiske valg om under en uge har været, at han vil "få brexit gennemført".

Corbyn mener dog, at det slogan er vildledende. I sin tale fredag kalder Corbyn blandt andet Johnsons plan for "bedragerisk".

Briterne går til valg torsdag den 12. december.

/ritzau/