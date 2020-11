Tidligere Labour-leder Corbyn sagde tirsdag, at han ville blive genoptaget som partimedlem efter suspendering.

Tidligere Labour-leder Jeremy Corbyn vil ikke blive genindsat som medlem af det britiske parlamentet for partiet.

Det siger Labours nuværende leder, Keir Starmer, onsdag på Twitter.

Meldingen kommer, efter at Jeremy Corbyn tirsdag aften fortalte, at han ville blive genoptaget som partimedlem, efter at han blev suspenderet for at have nedtonet en rapport om antisemitisme i partiets rækker.

Men det bliver ikke som parlamentsmedlem, slår Keir Starmer nu fast.

- Jeremy Corbyns handlinger er ansvarlige for, at rapporten blev undermineret og var et tilbageslag for vores arbejde med at genoprette tilliden og tiltroen til Labour-partiets evne til at håndtere antisemitisme, skriver han.

- Under de omstændigheder har jeg taget beslutningen om ikke at genindsætte Jeremy Corbyn som parlamentsmedlem. Jeg vil løbende vurdere situationen.

/ritzau/Reuters