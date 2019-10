Labours leder, Jeremy Corbyn, oplyser, at han nu støtter udskrivelsen af et britisk valg.

Så sent som mandag var han - og partiet - ellers ikke klar til at støtte premierminister Boris Johnsons forsøg på at udskrive valg, men tirsdag forklarer han, at partiets krav er blevet mødt.

Det er EU's accept af en udskydelse af brexit til den 31. januar, der gør, at Labours krav om at forhindre et brexit uden aftale er blevet opnået. Partiet er af den grund klar til at stemme for at udskrive valg før tid.

Det forklarer Jeremy Corbyn i en udtalelse tirsdag.

Hans melding kommer dermed dagen efter, at den konservative regering i Storbritannien uden held forsøgte at få Underhuset til at udskrive et valg.

»Jeg har hele tiden sagt, at vi er klar til et valg, men at vores støtte (til en valgudskrivelse, red.) var betinget af, at brexit uden en aftale var forhindret,« siger Corbyn udtalelsen.

»Vi har nu hørt fra EU, at en udskydelse af artikel 50 til 31. januar er blevet bekræftet, så i de næste tre måneder er vores betingelse blevet opfyldt,« tilføjer han.

Han vil nu begynde en kampagne 'for at ændre landet':

»Vi vil nu søsætte den mest ambitiøse og radikale kampagne for ægte forandring, vores land nogensinde har set.«

Ifølge CNN har man ikke lagt sig fast på en valgdato endnu.

Regering ønsker, at det skal ske den 12. december, mens oppositionen ifølge CNN går efter den 11. december.

Uanset hvad virker det dog ganske sikkert, at valget sker inden det nye år.

Regeringen - og Boris Johnson - har forsøgt at få et valg for at komme ud af det dødvande, man er havnet i under brexit-forhandlingerne.

Parlamentet i Storbritannien har afvist de aftaler, som både den tidligere og nuværende regering har forhandlet på plads med EU.

Men parlamentet har også afvist at forlade EU uden en aftale.

Premierminister Boris Johnson har derfor udfordret oppositionen til et valg, der skal skaffe et klart flertal for en eller anden vej frem.