Labour har ifølge formand Keir Starmer udvidet sin komfortzone, når det kommer til den økonomisk politik.

Det britiske Labour-parti, der ifølge meningsmålingerne kan komme i regering ved næste valg, vil ikke bare bruge løs af statens penge.

Det vil partiets formand, Keir Starmer, mandag gøre klart i en tale ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Enhver, der forventer en kommende Labour-regering til omgående at spendere løs, kommer til at blive skuffet, fremgår det af uddrag fra talen, der er blevet offentliggjort på forhånd.

I meningsmålingerne er Labour i øjeblikket omkring 20 procentpoint foran regeringspartiet, Det Konservative Parti.

Storbritannien skal senest afholde valg 28. januar 2025.

Starmer har haft travlt med at distancere sig selv fra sin forgænger, Jeremy Corbyn, der gik af efter Labours værste resultat ved et valg siden 1930'erne for fire år siden.

Det gælder særligt, når det kommer til den økonomiske politik.

Labour er hidtil blevet opfattet som et parti, der ikke har været bleg for at bruge løs af statens penge. Men det har Starmer sat sig for at ændre.

For nylig lovpriste han tilmed den tidligere konservative partiformand og premierminister Margaret Thatcher, der var kendt for sin stramme finanspolitik.

På den anden side risikerer sådanne kommentarer at skuffe nogle af de trofaste Labour-vælgere, som går ind for investeringer på sundheds- og uddannelsesområdet.

- Det definerende formål for den næste Labour-regering, missionen over dem alle, bliver at øge Storbritanniens vækst i produktiviteten, fremgår det af uddraget fra Starmers tale.

- Det er en stor ændring for os. At have værdiskabelse som vores førsteprioriteret har ikke altid været i Labour-partiets komfortzone.

Økonomien blev engang set som de konservatives stærkeste egenskab.

Men i de seneste år og særligt efter den tidligere premierminister Liz Truss' ufinansierede økonomiske politik, der skabte kaos på de finansielle markeder, stoler vælgerne nu ifølge meningsmålingerne mere på Labour på den front.

/ritzau/Reuters