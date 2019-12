Jeremy Corbyns Labour står til at få færre pladser i Underhuset end ved noget valg siden Anden Verdenskrig.

Det britiske parti Labour står til en historisk valglussing ved torsdagens valg til Underhuset.

Fredag morgen står det klart, at partiet får det laveste antal sæder ved et valg til Underhuset siden 1935.

Med 648 af de 650 valgkredse optalt har Labour vundet 203 pladser. Det hidtil dårligste Labour-resultat siden Anden Verdenskrig var i 1983, da partiet fik 209 pladser i Underhuset.

Det cementerer dermed et stort valgnederlag for Labour, der har tabt sæder, som partiet ellers har haft i generationer. Mindst 18 sæder, der siden 1945 har sendt et Labour-medlem i Underhuset, er gået tabt for partiet.

Selv i det område, der betegnes som "Den Røde Mur", hvor Labour traditionelt har kunnet regne med en sikker valgsejr, har partiet mistet stemmer til de konservative.

Eksempelvis har Labour tabt kampen om pladsen fra valgkredsen Rother Valley, der ellers har stemt Labour, siden kredsen blev oprettet i 1918.

- Det er tydeligvis en meget skuffende aften for Labour, sagde partileder Jeremy Corbyn ifølge nyhedsbureauet Reuters, da resultaterne løb ind natten til fredag.

Corbyn er selv blevet genvalgt med stort flertal i sin valgkreds i Islington North.

Men han siger, at han ikke kommer til at lede Labour frem til næste valg. Han vil træde tilbage som partileder efter en "tænkepause".

Han siger ifølge tv-stationen BBC på valgnatten, at brexit har "polariseret" Storbritanniens politiske liv og "tilsidesat så store dele af den normale politiske debat".

- Jeg erkender, at det har bidraget til de resultater, som Labour har fået her til aften over hele landet, sagde Corbyn.

Blandt hans partifæller i Labour har der imidlertid lydt kritik af hans ledelse.

Hans tvetydige holdning til valgets helt store spørgsmål - briternes udtræden af EU - har skabt vrede og forvirring blandt mange vælgere, lyder kritikken.

