Historien om den frygtelige skæbne for 12-årige Archie Battersbee nåede verden rundt.

Den 12-årige havde været centrum for en længere juridisk strid, efter at han blev alvorligt såret i en hændelse i sit hjem i Southend, Essex, i april. Siden da har han ligget i koma.

Og nu er han død efter, at man har slukket for hans respirator. Det skriver blandt andet Sky News.

»Han kæmpede til det sidste,« fortæller familien til Sky News

Den hjerneskadede dreng har siden april ligget i respirator, og hans forældre gav et sidste forsøg på at få lov at flytte ham fra hospitalet i London til et hospice, men det blev afvist.

Forældre har været igennem nogle frygtelige måneder, siden deres dreng i april blev fundet bevidstløs i familiens hjem, hvor lægerne blandt andet har vurderet, at hans hjerne var så medtaget, at han aldrig kommer ud af respiratoren igen.

Men hans forældre, Hollie Dance og Paul Battersbee, ønskede, at behandlingen skulle fortsætte, og sagde tidligere på året, at den unges hjerte stadig bankede, og at han havde grebet sin mors hånd.

En langvarig juridisk kamp om tilbagetrækningen af ​​nægtelsen af hospice mislykkedes i sidste ende onsdag, da Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol nægtede at gribe ind.

En talsmand for kampagnegruppen Christian Concern, som støtter Archies familie, sagde:

»Alle lovlige veje er udtømt. Familien er knust og tilbringer nu dyrebar tid med Archie.«