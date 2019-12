En turisthelikopter på Kauai-øen, som er en del af Hawaii, er forsvundet sporløst.

Det får kystvagten på øen til at frygte, en katastrofe er indtruffet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Helikopteren blev meldt savnet af ejeren torsdag, efter den var forsinket på vej tilbage fra en udflugt med syv personer om bord.

»Vejret i området er en udfordring. Vi har trænet personale på arbejde og i området for at lede efter tegn fra helikopteren eller dem, der var om bord,« lyder det fra Robert Cox, der er talsperson for Kystvagten på øen.

Helikopteren skulle have returneret til sin havn klokken 17.21 torsdag, men da den ikke var kommet klokken 18.06, blev der slået alarm.

I forbindelse med eftersøgningen af helikopteren, er flere andre helikoptere sat ind.

Det samme er et af Kystvagtens skibe, ligesom et af forsvarets Hercules-fly forventes at blive indsat.

Eftersøgningen af turisthelikopteren besværliggøres af vejret i området.

Det er i disse dage med regn og en strid vind med kraftige vindstød.

Selve øen Kauai er en af de øer i Hawaii-økæden, hvor der bor færrest personer.

En stor del af øen fungerer som en park, hvor turister via netop helikoptere beundrer øens skønhed.